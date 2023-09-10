Молодша сестра Кейт Міддлтон відсвяткувала 40-річчя без королівської родини
Напередодні, молодша сестра принцеси Уельської, Піппа Міддлтон, відсвяткувала своє 40-річчя. Родичка королівської родини вирішила дистанціюватися від Букінгемського палацу та вирушила з чоловіком за кордон.
Про це повідомляє видання Hello.
Подробиці
Письменниця та оглядачка насолоджувалась сонячною перервою на озері Комо (Італія) зі своїм чоловіком Джеймсом Метьюзом після того, як пара відвідала весілля дієтолога Белль Портер і Макса Робінсона. На урочистій церемонії Піппа вразила гостей червоною сукнею та елегантним образом.
Пізніше папараці сфотографували Піппу в купальнику біля всесвітньовідомого озера.
Молодша сестра Кейт Міддлтон — мати трьох дітей, старший з яких, чотирирічний Артур, цього тижня пішов до одного з навчальних закладів. Піппа і Джеймс також є батьками дворічної Грейс і однорічної Роуз.
Поки невідомо, чи буде Піппа організовувати вечірку з родиною та друзями. Вона з Джеймсом живуть у власності за 15 мільйонів фунтів стерлінгів у графстві Беркшир, неподалік від батьків Піппи, Керол і Майкла Міддлтонів, та її молодшого брата, Джеймса Міддлтона та його дружини Алізі.
Відзначимо, що принц Вільям і Кейт, яка старша за Піппу на 20 місяців, цими вихідними перебувають у Франції на старті Кубка світу з регбі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани. Також ми розповідали, що принц Вільям з єдиною донькою Шарлоттою записав відеозвернення.