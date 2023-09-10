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Молодша сестра Кейт Міддлтон відсвяткувала 40-річчя без королівської родини

10 вересня 2023 13:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молодша сестра Кейт Міддлтон відсвяткувала 40-річчя без королівської родини
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, з сестрою Піппою. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, молодша сестра принцеси Уельської, Піппа Міддлтон, відсвяткувала своє 40-річчя. Родичка королівської родини вирішила дистанціюватися від Букінгемського палацу та вирушила з чоловіком за кордон. 

Про це повідомляє видання Hello.

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Подробиці

Письменниця та оглядачка насолоджувалась сонячною перервою на озері Комо (Італія) зі своїм чоловіком Джеймсом Метьюзом після того, як пара відвідала весілля дієтолога Белль Портер і Макса Робінсона. На урочистій церемонії Піппа вразила гостей червоною сукнею та елегантним образом. 

Пізніше папараці сфотографували Піппу в купальнику біля всесвітньовідомого озера. 

Молодша сестра Кейт Міддлтон — мати трьох дітей, старший з яких, чотирирічний Артур, цього тижня пішов до одного з навчальних закладів. Піппа і Джеймс також є батьками дворічної Грейс і однорічної Роуз.

Поки невідомо, чи буде Піппа організовувати вечірку з родиною та друзями. Вона з Джеймсом живуть у власності за 15 мільйонів фунтів стерлінгів у графстві Беркшир, неподалік від батьків Піппи, Керол і Майкла Міддлтонів, та її молодшого брата, Джеймса Міддлтона та його дружини Алізі.

Відзначимо, що принц Вільям і Кейт, яка старша за Піппу на 20 місяців, цими вихідними перебувають у Франції на старті Кубка світу з регбі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани. Також ми розповідали, що принц Вільям з єдиною донькою Шарлоттою записав відеозвернення.

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