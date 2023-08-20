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Принц Вільям з єдиною донькою Шарлоттою записав відеозвернення: до кого саме

20 серпня 2023 13:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Вільям з єдиною донькою Шарлоттою записав відеозвернення: до кого саме
Принц Вільям з дітьми. Фото: Instagram/princeandprincessofwales
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 20 серпня, в австралійському мегаполісі Сідней выдбудеться фінал жіночого Чемпіонату світу з футболу. На поле вийдуть збірні Англії та Іспанії. З цієї нагоди принц Вільям, який є першим в черзі на престол, записав відео.

Відповідна публікація з’явилася в Instagram принца та принцеси Уельських.

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41-річний принц та його єдина донька, восьмирічна принцеса Шарлотта, обрали одну з лавочок у своєму маєтку. На колінках зіркової дитини був футбольний м'яч. 

Через саміт у королівській резиденції Балморал (Шотландія), присвячений майбутньому монархії, принц Уельський не зміг особисто відвідати історичний матч на іншому краю світу. Старший син короля Чарльза III побажав жіночій збірній перемоги.

"Левиці, хочемо побажати вам величезної удачі у грі. Ми дуже шкодуємо, що не зможемо бути особисто. Але ми так пишаємося всім, чого ви досягли і як ви надихаєте мільйони людей тут і по всьому світу", — сказав принц Вільям. 

Онучка короля додала: "Удачі, левиці". У Великій Британії чимало футбольних шанувальників обурені через те, що ніхто з членів королівської родини не полетів до Австралії.  Це доволі таки значуща подія для британського футболу — вперше з 1966 року збірна Англії потрапила до фіналу Кубка світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III та Камілла написали листа президенту США Джо Байдену. Також ми розповідали, що принц Гаррі прилетів до Японії та влаштував шопінг для Меган Маркл.

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