Младшая сестра Кейт Миддлтон отпраздновала 40-летие без королевской семьи
Накануне младшая сестра принцессы Уэльской, Пиппа Миддлтон, отпраздновала свое 40-летие. Родственница королевской семьи решила дистанцироваться от Букингемского дворца и отправилась с мужем за границу.
Об этом сообщает издание Hello.
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Писательница и обозреватель наслаждалась солнечным перерывом на озере Комо (Италия) со своим мужем Джеймсом Мэтьюзом после того, как пара посетила свадьбу диетолога Белль Портер и Макса Робинсона. На торжественной церемонии Пиппа поразила гостей красным платьем и элегантным образом.
Позже папарацци сфотографировали Пиппу в купальнике у всемирно известного озера.
Младшая сестра Кейт Миддлтон — мать троих детей, старший из которых, четырехлетний Артур, на этой неделе пошел в одно из учебных заведений. Пиппа и Джеймс также являются родителями двухлетней Грейс и годовалой Роуз.
Пока неизвестно, будет ли Пиппа организовывать вечеринку с семьей и друзьями. Она с Джеймсом живут в собственности за 15 миллионов фунтов стерлингов в графстве Беркшир, недалеко от родителей Пиппи, Кэрол и Майкла Миддлтонов, и ее младшего брата, Джеймса Миддлтона и его жены Ализи.
Отметим, что принц Уильям и Кейт, которая старше Пиппы на 20 месяцев, в эти выходные находятся во Франции на старте Кубка мира по регби.
Напомним, ранее мы писали, что умер миллиардер, обвинявший королевскую семью в убийстве принцессы Дианы. Также мы рассказывали, что принц Уильям с единственной дочерью Шарлоттой записал видеообращение.