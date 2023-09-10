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Младшая сестра Кейт Миддлтон отпраздновала 40-летие без королевской семьи

10 сентября 2023 13:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Младшая сестра Кейт Миддлтон отпраздновала 40-летие без королевской семьи
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, с сестрой Пиппой. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне младшая сестра принцессы Уэльской, Пиппа Миддлтон, отпраздновала свое 40-летие. Родственница королевской семьи решила дистанцироваться от Букингемского дворца и отправилась с мужем за границу.

Об этом сообщает издание Hello.

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Подробности

Писательница и обозреватель наслаждалась солнечным перерывом на озере Комо (Италия) со своим мужем Джеймсом Мэтьюзом после того, как пара посетила свадьбу диетолога Белль Портер и Макса Робинсона. На торжественной церемонии Пиппа поразила гостей красным платьем и элегантным образом.

Позже папарацци сфотографировали Пиппу в купальнике у всемирно известного озера.

Младшая сестра Кейт Миддлтон — мать троих детей, старший из которых, четырехлетний Артур, на этой неделе пошел в одно из учебных заведений. Пиппа и Джеймс также являются родителями двухлетней Грейс и годовалой Роуз.

Пока неизвестно, будет ли Пиппа организовывать вечеринку с семьей и друзьями. Она с Джеймсом живут в собственности за 15 миллионов фунтов стерлингов в графстве Беркшир, недалеко от родителей Пиппи, Кэрол и Майкла Миддлтонов, и ее младшего брата, Джеймса Миддлтона и его жены Ализи.

Отметим, что принц Уильям и Кейт, которая старше Пиппы на 20 месяцев, в эти выходные находятся во Франции на старте Кубка мира по регби.

Напомним, ранее мы писали, что умер миллиардер, обвинявший королевскую семью в убийстве принцессы Дианы. Также мы рассказывали, что принц Уильям с единственной дочерью Шарлоттой записал видеообращение.

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