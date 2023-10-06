Младший сын Бекхэма разошёлся с подругой-моделью

Круз Бекхэм. Фото: instagram.com/cruzbeckham/

Круз Бекхэм разошёлся со своей девушкой Тана Голдинг. Пара была вместе год. Это стало известно после того, как Тана отсутствовала на премьере сериала Netflix про семью Круза.

Об этом пишет Daily Mail.

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18-летнего начинающего певца впервые увидели с моделью еще в мае 2022 года. Пара прекратила свои отношения летом.

"Крус и Тана разошлись по-тихому летом. Они очень закрытые. Это был подростковый роман, но, к сожалению, он не был удачным", — говорит инсайдер.

Круз Бекхэм с экс-подругой. Фото: MJ-Pictures.com

Тана, начавшая встречаться с Крузом в мае, также не смогла присоединиться к его семье в отпуске этим летом. В последний раз пару фотографировали вместе на Гластонбери в июне.

"Они действительно отличная пара, а Тана приземленная и очень веселая. Ее не смущает слава Круза и его происхождение", — говорили о романе парня источники из его окружения.

Ранее он имел роман с Блисс Чэпмэн в течение 18 месяцев, но они разошлись в марте 2022 года.

Круз строит музыкальную карьеру. Начинающий певец выпустил рождественский сингл в 2016 году под названием If Everyday Was Christmas.

Ранее Виктория Бекхэм устроила свидание с мужем на закате.

Напомним, Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls.