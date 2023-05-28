Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Молодший син зірки "Кварталу 95" застав атаку "шахедів" на Київ в лікарні arrow

Молодший син зірки "Кварталу 95" застав атаку "шахедів" на Київ в лікарні

28 травня 2023 16:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молодший син зірки "Кварталу 95" застав атаку "шахедів" на Київ в лікарні
Акторка Анна Саліванчук з молодшим сином Микитою. Фото: Instagram/salivanchuk.anna
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В ночі та рано вранці, 28 травня, окупанти здійснили наймасованішу за час повномасштабної війни дронову атаку на столицю. Сили ППО збили майже всі запушені росіянами безпілотники.  Зірка студії "Квартал 95" та фільму "Свінгери", Анна Саліванчук, не могла заснути, бо її молодший син під час повітряної тривоги був в лікарні. 

Про це акторка розповіла в сторіз свого Instagram.

Читайте також:

Подробиці 

Дворічний син Саліванчук, та її чоловіка, народного депутата Верховної Ради, експродюсера "Кварталу 95" Олександра Божкова, Микита, був з бабусею в лікарні коли дрони окупантів потрапили у повітряний простір столиці. Ганна ж була зі старшим сином Глібом вдома. 

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних безпілотників. Мій Микита в лікарні. Вони всю ніч провели в укритті. С**и, ненавиджу", — написала акторка. 

На щастя, син зіркової пари та бабуся не постраждали. Вже вдень Анна та семирічний Гліб провідали Микиту в лікарні.

Старший син Анни Саліванчук, Гліб. Скриншот: Instagram/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук з молодшим сином Микитою. Скриншот: Instagram/salivanchuk.anna

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на масовану атаку "шахедів" на Київ. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Свати", акторка Анна Кошмал, ледь не стала жертвою невідомих, які напали на неї прямо в серці нашої країни — Києві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB