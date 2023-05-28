Молодший син зірки "Кварталу 95" застав атаку "шахедів" на Київ в лікарні

Акторка Анна Саліванчук з молодшим сином Микитою. Фото: Instagram/salivanchuk.anna

В ночі та рано вранці, 28 травня, окупанти здійснили наймасованішу за час повномасштабної війни дронову атаку на столицю. Сили ППО збили майже всі запушені росіянами безпілотники. Зірка студії "Квартал 95" та фільму "Свінгери", Анна Саліванчук, не могла заснути, бо її молодший син під час повітряної тривоги був в лікарні.

Про це акторка розповіла в сторіз свого Instagram.

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Подробиці

Дворічний син Саліванчук, та її чоловіка, народного депутата Верховної Ради, експродюсера "Кварталу 95" Олександра Божкова, Микита, був з бабусею в лікарні коли дрони окупантів потрапили у повітряний простір столиці. Ганна ж була зі старшим сином Глібом вдома.

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних безпілотників. Мій Микита в лікарні. Вони всю ніч провели в укритті. С**и, ненавиджу", — написала акторка.

На щастя, син зіркової пари та бабуся не постраждали. Вже вдень Анна та семирічний Гліб провідали Микиту в лікарні.

Старший син Анни Саліванчук, Гліб. Скриншот: Instagram/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з молодшим сином Микитою. Скриншот: Instagram/salivanchuk.anna

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на масовану атаку "шахедів" на Київ. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Свати", акторка Анна Кошмал, ледь не стала жертвою невідомих, які напали на неї прямо в серці нашої країни — Києві.