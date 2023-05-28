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Младший сын звезды "Квартала 95" застал атаку "шахедов" на Киев в больнице

28 мая 2023 16:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Младший сын звезды "Квартала 95" застал атаку "шахедов" на Киев в больнице
Актриса Анна Саливанчук с младшим сыном Никитой. Фото: Instagram/salivanchuk.anna
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ночью и ранним утром, 28 мая, оккупанты совершили самую массированную за время полномасштабной войны атаку дронов на столицу. Силы ПВО сбили почти все запушенные россиянами беспилотники. Звезда студии "Квартал 95" и фильма "Свингеры", Анна Саливанчук, не могла заснуть, потому что ее младший сын во время воздушной тревоги был в больнице.

Об этом актриса рассказала в сторис своего Instagram.

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Подробности

Двухлетний сын Саливанчук, и ее мужа, народного депутата Верховной Рады, экс-продюсера "Квартала 95" Александра Божкова, Никита, был с бабушкой в больнице, когда дроны оккупантов попали в  воздушное пространство столицы. Анна была со старшим сыном Глебом дома.

"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных беспилотников. Мой Никита в больнице. Они всю ночь провели в укрытии. С**и, ненавижу", — написала актриса.

К счастью, сын звездной пары и бабушка не пострадали. Уже днем Анна и семилетний Глеб навестили Никиту в больнице.

Старший сын Анны Саливанчук, Глеб. Скриншот: Instagram/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук с младшим сыном Никитой. Скриншот: Instagram/salivanchuk.anna

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на массированную атаку "шахедов" на Киев. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Сваты", актриса Анна Кошмал, едва не стала жертвой неизвестных,напавших на нее прямо в сердце нашей страны — Киеве.

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