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"Момент чудес": Джамала привітала мусульман з Рамаданом

21 квітня 2023 12:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Момент чудес": Джамала привітала мусульман з Рамаданом
Переможниця конкурсу "Євробачення-2016", співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цієї ночі, 21 квітня, завершився місяць обов'язкового сурового посту для мусульман — Рамадан. Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" співачка Джамала привітала всіх з цією подією.

Публікацію артистка зробила у своєму Instagram.

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Привітання від Джамали

За словами співачки, Рамадан для неї завжди був святом зустрічі зі своєю прабабусею Назилхан, потім з бабусею Єдіє та дідусем Айяром. Останній з них щоразу тримав при собі дві фотографії, в яких ледь можна було розгледіти обличчя. Такі старі вони були на фото, його батько і дядько, яких він майже не памʼятав, але хотів зберегти памʼять про них.

Також Джамала розповіла, що для неї означає Рамадан.

"Рамадан — це про смачну вечерю, на якій ми їли плов або сарма. Рамадан — про традицію віри в те, що тебе почує Всевишній та прийме твої молитви. Рамадан — це про те, що мрії здійсняться. Для мене він завжди був та залишається моментом чудес. Свято триває три дні та головною його метою є допомога тим, хто цього потребує. Від щирого серця я попрошу знову миру для України та щастя і здоров‘я для всіх дітей", — написала Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла про зв'язок зі штучним інтелектом. Також ми писали, що Джамала та інші українські суперзірки виступлять у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі.

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