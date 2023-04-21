Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Момент чудес": Джамала поздравила мусульман с Рамаданом arrow

"Момент чудес": Джамала поздравила мусульман с Рамаданом

21 апреля 2023 12:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Момент чудес": Джамала поздравила мусульман с Рамаданом
Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Этой ночью, 21 апреля, завершился месяц обязательного сурового поста для мусульман — Рамадан. Победительница конкурса "Евровидение-2016" певица Джамала поздравила всех с этим событием.

Публикацию артистка сделала в своем Instagram.

Читайте также:

Приветствие от Джамалы

По словам певицы, Рамадан для не всегда был праздником встречи со своей прабабушкой Назилхан, затем с бабушкой Едие и дедушкой Айяром. Последний из них, каждый раз держал при себе две фотографии, в которых едва можно было разглядеть лицо. Такие старые они были на фото, его отец и дядя, которых он почти не помнил, но хотел сохранить память о них.

Также Джамала рассказала, что для нее означает Рамадан.

"Рамадан — это о вкусном ужине, на котором мы ели плов или сарму. Рамадан — о традиции веры в то, что тебя услышит Всевышний и примет твои молитвы. Рамадан — это о том, что мечты сбудутся. Для меня он всегда был и остается моментом чудес. Праздник длится три дня и главной его целью является помощь тем, кто в этом нуждается. От всего сердца я попрошу снова мира для Украины и счастья и здоровья для всех детей", — написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала рассказала о связи с искусственным интеллектом. Также мы писали, что Джамала и другие украинские суперзвезды выступят в финале песенного конкурса "Евровидение-2023" в английском Ливерпуле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас