"Момент чудес": Джамала поздравила мусульман с Рамаданом

Победительница конкурса "Евровидение-2016", певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Этой ночью, 21 апреля, завершился месяц обязательного сурового поста для мусульман — Рамадан. Победительница конкурса "Евровидение-2016" певица Джамала поздравила всех с этим событием.

Публикацию артистка сделала в своем Instagram.

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Приветствие от Джамалы

По словам певицы, Рамадан для не всегда был праздником встречи со своей прабабушкой Назилхан, затем с бабушкой Едие и дедушкой Айяром. Последний из них, каждый раз держал при себе две фотографии, в которых едва можно было разглядеть лицо. Такие старые они были на фото, его отец и дядя, которых он почти не помнил, но хотел сохранить память о них.

Также Джамала рассказала, что для нее означает Рамадан.

"Рамадан — это о вкусном ужине, на котором мы ели плов или сарму. Рамадан — о традиции веры в то, что тебя услышит Всевышний и примет твои молитвы. Рамадан — это о том, что мечты сбудутся. Для меня он всегда был и остается моментом чудес. Праздник длится три дня и главной его целью является помощь тем, кто в этом нуждается. От всего сердца я попрошу снова мира для Украины и счастья и здоровья для всех детей", — написала Джамала.

Напомним, ранее Джамала рассказала о связи с искусственным интеллектом. Также мы писали, что Джамала и другие украинские суперзвезды выступят в финале песенного конкурса "Евровидение-2023" в английском Ливерпуле.