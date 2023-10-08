Монатик, Осадчая, Потап и другие звезды отреагировали на смерть Нины Матвиенко

Певица Нина Матвиенко. Фото: Google

Сегодня, 8 октября, за два дня до своего дня рождения скончалась легендарная певица Нина Митрофановна Матвиенко. Многие украинцы вспоминают популярную артистку в своих соцсетях. В их числе и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет реакцию некоторых звезд украинского шоу-бизнеса на смерть Героя Украины. Это звание Нина Матвиенко получила в 2006 году.

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Дмитрий Монатик (MONATIK)

Певец опубликувал серию фотографий, на которых Нина Митрофановна представлена в разных образах: не только классических, но и экстравагантных. По словам Дмитрия, с артисткой всегда можно было посмеяться и поскучать. Ее советы и мысли, пишет Монатик, он будет нести с собой всю мою жизнь.

"Ушла из жизни Легенда украинской сцены. Человек с большим сердцем, чьи песни наполняли. Нина Митрофановна, благодарен судьбе за то, что удалось вместе с Вами посотрудничать и знать лично. Большая потеря для всех нас! Вечная память! Искренние соболезнования семье и родным", — написал Дмитрий.

Екатерина Осадчая

Телеведущая много раз брала интервью у Нины Матвиенко в рамках проекта "Світське життя", который из-за полномасштабной войны на стопе. Осадчая рассказала подписчикам, что творческие эксперименты, позитивное настроение, энергичность Героя Украины увлекали ее.

"А Ваши секреты красоты, а советы, как пасхальным яйцом разглаживать лицо на Пасху, этот совет из нашего с Вами интервью разлетелся среди девушек… Я не знаю почему небо Вас забрало так рано, но Ваш голос я не забуду никогда, и не только то, как Вы пели, но и как разговаривали... Так тихо, нежно и с такой хитростью, будто... Нам будет Вас очень не хватать, очень сильно", — написала Осадчая.

Потап

"Нина Митрофановна, плачу, как плакал когда вы пели. Солнце и голос нации. Как я счастлив, что знал вас, что слышал ваше пение в жизни, на сцене и за столом. Ваши бесконечные истории о Настином детстве. Люблю вас всем сердцем. Благодарю Вас за Ваш талант, пусть Господь вас обнимет".

Ирина Билык

Певица, как и Потап, обратилась к Нине Митрофановне со слезами на глазах.

"Нина Митрофановна, могу обращаться только так, словно Вы здесь и я говорю с Вами... Наша прекрасная... Так будет не хватать на этой тревожной планете Вашей улыбки и Вашего голоса... Я плачу".

Павел Зибров

"Душа украинской песни улетела в вечность… Светлая память, Нина Митрофановна. Глубокие соболезнования семье".

Сергей Бабкин

"Рядом с такими людьми ты забываешь о том, что время несется. Ты приобретаешь в себе чувство безграничности и бесконечности. Жизнь такого человека не может закончиться. Оно должно продолжаться вечно. По крайней мере, хотя бы на протяжении всей моей жизни. Но ведь наши желания, к сожалению, часто не совпадают с решением Бога".

Ирина Федишин

Певица припомнила, как Нина Митрофановна не раз соглашалась на многочисленные предложения выступить вместе.

"Мы с Виталиком делали благотворительный концерт и собирали средства на лечение для маленького мальчика. Позвонили Вам и попросили поддержать, на что Вы с радостью согласились. У вас было очень доброе и большое сердце. Также радостно поддержали нашу идею и приняли участие в уникальном проекте "Крестный путь для молодежи", — вспомнила Федишин.

В 2013 году Ирина вместе с мужем снова позвонили по телефону Матвиенко и пригласили ее стать гостей в рождественском концерте "Україна колядує", который Федишин анонсировала в Оперном театре Львова. Нина Митрофановна и тогда не отказала.

"Ваше присутствие для меня было очень важным и вдохновляющим. Мы вместе с Вами колядовали. А еще много совместных съемок, веселые разговоры и искренние советы. С Вами было легко и интересно", — подытожила Федишин.

Наталья Могилевская

Певица рассказала, что Нина Митрофановна всегда вспоминала деда Могилевской с теплом и любовью. Дело в том, что в советское время он преподавал Матвиенко в Университете имени Шевченко украинский язык.

"Это наши последние фото. Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни".

В своих соцсетях теплыми словами вспомнили Нину Матвиенко еще многие знаменитости: Джамала, Ольга Фреймут, Святослав Вакарчук, Светлана Тарабарова, Дмитрий Шурок (Pianoбой) и другие. Сегодня, 8 октября, смерть легенды объединила почти весь украинский шоу-бизнес.

Напомним, ранее мы писали, что у певицы Гайтаны скончалась бабушка. Также мы писали, что умер исполнитель роли Дамблдора в Гарри Поттере, актер Майкл Хэмбон.