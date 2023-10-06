MONATIK переспівав свій ліричний хіт українською

Співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official/

Співак MONATIK випустив українськомовну версію свого хіта "Сильно". Вже довгий час співак цю версію на своїх концертах.

Нове звучання пісні артист представив у соцмережах.

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Одночасно з україномовною версією пісні "Сильно" MONATIK випустив також і "відремонтовану" версію кліпу, режисером якого стала номінантка на Grammy Таню Муіньо.

"Багато років поспіль чуттєва, ніжна та прониклива композиція "Сильно" підкорювала чарти всіх радіостанцій та була абсолютним хітом на родинних святах українців по всьому світові. Після того, як MONATIK заявив про те, що "ремонтує" свої композиції, шанувальники дуже просили випустити нову версію "Сильно", і ось це сталося", — йдеться у коментарі до відео.

Для того, щоб шанувальники скоріше розчули нову версію, артист зробив його у форматі lyric-video. Цей легендарний кліп отримав декілька нагород українських музичних премій, як "Кліп року". Локація, де було знято відео, — це Національний центр "Український Дім", що розташований у самому серці Києва та де наразі проходить безліч міжнародних виставок, що приковують до себе увагу митців з усього світу.

Нагадаємо, ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там".

Раніше Павло Зібров та Андрій Кравченко переспівали душевний хіт 1990-х років.