Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow MONATIK переспівав свій ліричний хіт українською arrow

MONATIK переспівав свій ліричний хіт українською

6 жовтня 2023 14:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MONATIK переспівав свій ліричний хіт українською
Співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак MONATIK випустив українськомовну версію свого хіта "Сильно". Вже довгий час співак цю версію на своїх концертах.

Нове звучання пісні артист представив у соцмережах.

Читайте також:

MONATIK переспівав проникливу композицію українською

Одночасно з україномовною версією пісні "Сильно" MONATIK випустив також і "відремонтовану" версію кліпу, режисером якого стала номінантка на Grammy Таню Муіньо.

 

"Багато років поспіль чуттєва, ніжна та прониклива композиція "Сильно" підкорювала чарти всіх радіостанцій та була абсолютним хітом на родинних святах українців по всьому світові. Після того, як MONATIK заявив про те, що "ремонтує" свої композиції, шанувальники дуже просили випустити нову версію "Сильно", і ось це сталося", — йдеться у коментарі до відео.

Для того, щоб шанувальники скоріше розчули нову версію, артист зробив його у форматі lyric-video. Цей легендарний кліп отримав декілька нагород українських музичних премій, як "Кліп року". Локація, де було знято відео, — це Національний центр "Український Дім", що розташований у самому серці Києва та де наразі проходить безліч міжнародних виставок, що приковують до себе увагу митців з усього світу.

Нагадаємо, ALEKSEEV переспівав українською свій легендарний хіт "Как ты там".

Раніше Павло Зібров та Андрій Кравченко переспівали душевний хіт 1990-х років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз