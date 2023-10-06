MONATIK перепел свой лирический хит на украинском

Певец MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official/

Певец MONATIK выпустил украинскую версию своего хита "Сильно". Уже долгое время певец пел эту версию на своих концертах.

Новое звучание песни артист представил в соцсетях.

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Одновременно с украиноязычной версией песни "Сильно" MONATIK выпустил также и "отремонтированную" версию клипа, режиссером которого стала номинантка на Grammy Таню Муиньо.

"Многие годы подряд чувственная, нежная и проницательная композиция "Сильно" покоряла чарты всех радиостанций и была абсолютным хитом на семейных праздниках украинцев по всему миру. После того, как MONATIK заявил о том, что "ремонтирует" свои композиции, поклонники очень просили выпустить новую версию "Сильно", и вот это произошло", — говорится в комментарии к видео.

Для того чтобы поклонники скорее услышали новую версию, артист сделал ее в формате lyric-video. Этот легендарный клип получил несколько наград украинских музыкальных премий, как "Клип года". Локация, где было снято видео, — Национальный центр "Украинский Дом", расположенный в самом сердце Киева, где проходит множество международных выставок, приковывающих к себе внимание художников со всего мира.

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