Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: менеджмент артиста

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Певец Дмитрий Монатик (MONATIK) презентовал новую композицию "Люди… Камені…" и клип на нее, который сняла титулованная режиссер Таня Муиньо.

Видео появилось на YouTube канале Монатика.

Читайте также:

О песне и клипе Монатика

Как посол Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти я?" MONATIK в новой песне обращает внимание на то, что сейчас как никогда нужно объединяться, а не травить друг друга. По словам Дмитрия, важно верить, строить мечты, искать мотивацию к свершению своих решений.

"Люди часто бросают камни в людей. Затем незаметно превращаются в сплошной камень. Теряя душу, ощущения, мотивацию к своим решениям и свершениям. Из-за этого у них возникает большое желание превратить в камни других. Несмотря на это все, я не оправданно оптимистично верю, что все камни прорастут травами и впоследствии превратятся в цветы. Искренне верю, что свет проснется в каждом из нас. Я именно о нас. Все пройдем, все и всех преодолеем", — прокомментировал премьеру Дмитрий.

Одновременно с композицией вышло и второе home video MONATIK, снятое режиссером Таню Муиньо. В заданном формате видеороликов артист делится историей со своей подругой, прогуливаясь по улицам Одессы, а она документирует все это на VHS камеру.

Напомним, ранее мы писали, что Таню Муиньо сняла клип для американской рэперши Doja Cat. Также мы рассказывали, что Монатик ответил хейтерам, которые осудили его концерт в ночном клубе Одессы.