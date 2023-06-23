Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо arrow

Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо

23 июня 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Певец Дмитрий Монатик (MONATIK) презентовал новую композицию "Люди… Камені…" и клип на нее, который сняла титулованная режиссер Таня Муиньо.

Видео появилось на YouTube канале Монатика.

Читайте также:

О песне и клипе Монатика

Как посол Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти я?" MONATIK в новой песне обращает внимание на то, что сейчас как никогда нужно объединяться, а не травить друг друга. По словам Дмитрия, важно верить, строить мечты, искать мотивацию к свершению своих решений.

"Люди часто бросают камни в людей. Затем незаметно превращаются в сплошной камень. Теряя душу, ощущения, мотивацию к своим решениям и свершениям. Из-за этого у них возникает большое желание превратить в камни других. Несмотря на это все, я не оправданно оптимистично верю, что все камни прорастут травами и впоследствии превратятся в цветы. Искренне верю, что свет проснется в каждом из нас. Я именно о нас. Все пройдем, все и всех преодолеем", прокомментировал премьеру Дмитрий.

Одновременно с композицией вышло и второе home video MONATIK, снятое режиссером Таню Муиньо. В заданном формате видеороликов артист делится историей со своей подругой, прогуливаясь по улицам Одессы, а она документирует все это на VHS камеру.

Напомним, ранее мы писали, что Таню Муиньо сняла клип для американской рэперши Doja Cat. Также мы рассказывали, что Монатик ответил хейтерам, которые осудили его концерт в ночном клубе Одессы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас