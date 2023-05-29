Монатік відповів хейтерам, які засудили його концерт в нічному клубі Одеси

Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: google.com

Наприкінці минулого тижня співак Дмитро Монатік (MONATIK) відіграв благодійний концерт в найвідомішому одеському нічному клубі. Коли артист опублікував відео з виступу, він отримав чимало коментарів від українців, які не підтримують подібні вечірки під час повномасштабної війни. Дмитро рідко відповідає на хейт, але цього разу зробив виключення.

Новини.LIVE покаже коментарі, які залишив у відповідь артист.

Читайте також:

Діалог з хейтерами

Монатік зазначив, що під час концерту в елітному нічному клубі в Аркадії їм вдалося зібрати 550 тисяч гривень, які буде направлено медичному закладу міста Одеси для надання необхідної допомоги та лікування поранених військових.

"Таким чином за київський та одеський концерти ми зібрали понад мільйон! Україно, ми сила", — зауважив Дмитро.

Втім, користувачів соцмереж обурив той факт, що Монатік вийшов на сцену в той час, коли місто Дніпро зазнало ракетного обстрілу окупантів. Дмитро відповів хейтерам з цього приводу.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Інші підписники не зацінили локацію благодійного концерту та публіку. На ці звинувачення Дмитро відповів смайлами.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Відреагував Монатік і на смайлики інших користувачів соцмережі. Втім, виявилось, він не так зрозумів посил емодзі.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Також 37-річний співак подискутував з підписниками щодо доречності подібних концертів під час повномасштабної війни.

Скриншот: Instagram/monatik_official

В коментарях під публікацією висловилась дружина Дмитра, Ірина. Вона підтримала зіркового чоловіка та батька їхніх двох синів.

"Пишаюся тобою, коханий. Скільки добра ти робиш на користь людей та держави! Ти надзвичайний приклад для наших синів! Скільки потрібних, світлих емоцій ти подарував людям, музичну-танцювальну терапію та ще й матеріальну допомогу нашим бійцям. Продовжуємо робити все, що в наших силах, аби наближати перемогу України", — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монатік презентував перший сольний кліп від початку повномасштабної війни. Також ми розповідали, що Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео.