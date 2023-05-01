Монатик представил первый сольный клип с начала полномасштабной войны

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

Впервые с начала полномасштабной войны певец Дмитрий Монатик (MONATIK) представил новый клип, который создал со своим неизменным режиссером Таню Муиньо.

Видео на песню "Все моє життя" появилось на YouTube-канале Монатика.

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О новом клипе

Новый клип, равно как и известные клипы певца на композиции "Кружит" и Vitamin D, был отснят в Одессе. До этой премьеры артист создавал и выпускал анимационные видео (например, From U to z). В новом клипе MONATIK впервые от полномасштабного вторжения появляется самостоятельно.

Как признается сам артист, эта видеоработа — это откровение, которое он вместе со своей подругой, известным режиссером Таню Муиньо снимал как видеооткрытку для своей семьи, находящейся за границей из-за полномасштабного вторжения.

"Когда я узнал, что мой самый любимый режиссер в перерыве между съемками клипов для голливудских артистов вернулась в родную Одессу, а мы с командой приехали выступать для военных, которые были на ротации, мы решили встретиться. Я предложил ей показать новые песни в формате home video. Мы вместе посмеялись над этой формулировкой, но начали", — признался Дмитрий.

Певец не считает, что сегодня артистам следует тратить огромные средства на съемки клипов.

"Каждый день мы собираем деньги и донатим для наших военных, украинцев, волонтеров. Именно поэтому я считаю, что лучше направлять ресурсы на более важные и необходимые вещи и помощь нашим людям. Но культура во время войны должна жить, задавать уровень, воспитывать и вдохновлять". Насколько это вообще возможно", — подытожил Монатик.

О новой песне

По словам Монатика, полномасштабная война многое расставила по своим местам. Раньше певца окружало довольно много людей, как оказалось не всегда честных, не всегда человечных.

"Прошлый год окончательно все показал. И только мои люди, моя семья, мой слушатель держали и держат у меня жажду жизни, еще лучшей жизни. Так появилась песня "Все моє життя", которая, надеюсь, будет напоминать о вере в свет и тех, кто эту веру во время полномасштабного вторжения мне продолжал и продолжает дарить", — рассказал о песне Монатик.

Напомним, ранее мы писали, что Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео. Также мы рассказывали, как Монатик перезаписывает русскоязычные хиты на украинском.