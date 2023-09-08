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MONATIK презентував пісню, присвячену захисту ментального здоров’я

8 вересня 2023 18:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MONATIK презентував пісню, присвячену захисту ментального здоров’я
Співак MONATIK. Фото: менеджмент співака
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співака MONATIK обрали стати амбасадором Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Першою Леді України — Оленою Зеленською. Артист представив новий трек "Направляй мене".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Нова пісня

В Києві пройшов Третій щорічний Саміт Перших Леді та Джентльменів, на який з’їхалися представники більше ніж із 30 країн світу. Головна тема Саміту — ментальне здоров’я українців. Саме до цієї події MONATIK як амбасадор програми ментального здоров’я створив саундтрек "Направляй мене".

 

LIVE-презентація виступу MONATIK на Саміті транслювалася більше аніж на тридцяти центральних телеканалах Європи та світу. Режисером виступу стала Катя Царик, а хореографом-постановником — Марина Кущева.

Головний посил пісні "Направляй мене" — світла лірика, що мотивує знаходити в собі сили та підтримувати один одного.

Раніше гурт Imagine Dragons випустив кліп, знятий у зоні бойових дій в Україні.

Нагадаємо, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно зізнався, чи повернеться він на фронт.

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