MONATIK презентував пісню, присвячену захисту ментального здоров’я

Співак MONATIK. Фото: менеджмент співака

Співака MONATIK обрали стати амбасадором Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Першою Леді України — Оленою Зеленською. Артист представив новий трек "Направляй мене".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Нова пісня

В Києві пройшов Третій щорічний Саміт Перших Леді та Джентльменів, на який з’їхалися представники більше ніж із 30 країн світу. Головна тема Саміту — ментальне здоров’я українців. Саме до цієї події MONATIK як амбасадор програми ментального здоров’я створив саундтрек "Направляй мене".

LIVE-презентація виступу MONATIK на Саміті транслювалася більше аніж на тридцяти центральних телеканалах Європи та світу. Режисером виступу стала Катя Царик, а хореографом-постановником — Марина Кущева.

Головний посил пісні "Направляй мене" — світла лірика, що мотивує знаходити в собі сили та підтримувати один одного.

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