MONATIK представил песню, посвященную защите ментального здоровья

Певец MONATIK. Фото: менеджмент певца

Певца MONATIK избрали стать послом Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", инициированной Первой Леди Украины — Еленой Зеленской. Артист представил новый трек "Направляй мене".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Новая песня

В Киеве прошел Третий ежегодный Саммит Первых Леди и Джентельменов, на который съехались представители более 30 стран мира. Главная тема саммита — ментальное здоровье украинцев. Именно к этому событию MONATIK как посол программы ментального здоровья создал саундтрек "Направляй мене".

LIVE-презентация выступления MONATIK на саммите транслировалась более, чем на тридцати центральных телеканалах Европы и мира. Режиссером выступления стала Катя Царик, а хореографом-постановщиком — Марина Кущева.

Главный посыл песни "Направляй мене" — светлая лирика, мотивирующая находить в себе силы и поддерживать друг друга.

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