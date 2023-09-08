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MONATIK представил песню, посвященную защите ментального здоровья

8 сентября 2023 18:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MONATIK представил песню, посвященную защите ментального здоровья
Певец MONATIK. Фото: менеджмент певца
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певца MONATIK избрали стать послом Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", инициированной Первой Леди Украины — Еленой Зеленской. Артист представил новый трек "Направляй мене".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Новая песня

В Киеве прошел Третий ежегодный Саммит Первых Леди и Джентельменов, на который съехались представители более 30 стран мира. Главная тема саммита — ментальное здоровье украинцев. Именно к этому событию MONATIK как посол программы ментального здоровья создал саундтрек "Направляй мене".

 

LIVE-презентация выступления MONATIK на саммите транслировалась более, чем на тридцати центральных телеканалах Европы и мира. Режиссером выступления стала Катя Царик, а хореографом-постановщиком — Марина Кущева.

Главный посыл песни "Направляй мене" — светлая лирика, мотивирующая находить в себе силы и поддерживать друг друга.

Ранее группа Imagine Dragons выпустила клип, снятый в зоне боевых действий в Украине.

Напомним, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя честно признался, вернется ли он на фронт.

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