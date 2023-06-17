MONATIK, Тина Кароль и Камалия получили спецнаграды премии YUNA
В киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Джамала, Pianoбой, MONATIK и многие другие получили специальные награды.
Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.
Выбрали лучших
В этом году церемония прошла под лозунгом "Пісні незламної України". Награду получили артисты, выигравшие в этом году премии по итогам голосования жюри. Также музыкантам вручили спецнаграды YUNA, присужденные оргкомитетом премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году.
Обладателями спецнаград стали:
- Джамала — за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины;
- Pianoбой — за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей;
- KALUSH Orchestra — за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022";
- Александр Пономарев и Михаил Хома — за серию успешных музыкальных коллабораций;
- MONATIK — за “ART-оборону”, первый альбом, вышедший во время полномасштабной войны;
- Тина Кароль — за благотворительность и меценатство;
- Артем Пивоваров — за альбом “Твои Стихи, Мои Ноты” и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны;
- Фонд певицы KAMALIYA — создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.
Также несколько артистов, чьи песни выиграли в этом году, получили статуэтки: группа "Без Обмежень", KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI.
Участниками концертной программы стали: Евгений Хмара, Скрябин, Yurcash, SOWA, Энджи Мел, KOLA, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, "Без Обмежень", TVORCHI, Александр Пономарев и Михаил Хома, KAMALIYA, Марта Адамчук, Мила Нитич, Dima.
На сцене впервые исполнили вживую новые версии песен. "Скрябин" представили композицию "Місця щасливих людей", где в припевах вместо европейских городов упоминаются украинские города, пострадавшие от российской агрессии (Мариуполь, Чернигов, Ирпень и другие). А Марта Адамчук исполнила песню "Вместе к победе придем", которая во время "Евровидения 2023" в Ливерпуле стала официальной украинской версией хита The Beatles "With A Little Help From My Friends".
Павел Шилько также стал главным ведущим церемонии. Среди вручающих награды и выступивших в роли соведущих шоу были известные медиаменеджеры, блоггеры, меценаты, теле- и радиоведущие, благотворители: Мохаммад Захур, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Валерий Сасковец, Тигран Гамалян, Анна Заклецкая, Серж , Светлана Легкая, Нателла Кирс, Ваня Рассел.
В этом году оргкомитет YUNA кардинально изменил регламент премии и адаптировал его под реалии военного положения. Вместо обычных номинаций была создана единственная категория "Пісні незламної України", в которой члены жюри премии выбрали 12 песен-победителей, вышедших в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, и попали в ТОП-100 радиоротаций по итогам года.
Напомним, певица Камалия накануне вручения премии попала в больницу.
Ранее Евгений Кошевой вместе с певцом Дмитрием Монатиком (MONATIK) посетили школу в Николаеве.