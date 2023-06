MONATIK, Тина Кароль и Камалия получили спецнаграды премии YUNA

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром. Фото: Юрий Грязнов

В киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Джамала, Pianoбой, MONATIK и многие другие получили специальные награды.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

Читайте также:

Выбрали лучших

В этом году церемония прошла под лозунгом "Пісні незламної України". Награду получили артисты, выигравшие в этом году премии по итогам голосования жюри. Также музыкантам вручили спецнаграды YUNA, присужденные оргкомитетом премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году.

Обладателями спецнаград стали:

Джамала — за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины;

Pianoбой — за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей;

KALUSH Orchestra — за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022";

Александр Пономарев и Михаил Хома — за серию успешных музыкальных коллабораций;

MONATIK — за “ART-оборону”, первый альбом, вышедший во время полномасштабной войны;

Тина Кароль — за благотворительность и меценатство;

Артем Пивоваров — за альбом “Твои Стихи, Мои Ноты” и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны;

Фонд певицы KAMALIYA — создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.

Также несколько артистов, чьи песни выиграли в этом году, получили статуэтки: группа "Без Обмежень", KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI.

Тина Король. Фото: Юрий Грязнов

KAMALIYA. Фото: Юрий Грязнов

Михаил Хома. Фото: Юрий Грязнов

Александр Пономарев. Фото: Юрий Грязнов

TVORCHI. Фото: Юрий Грязнов

Участниками концертной программы стали: Евгений Хмара, Скрябин, Yurcash, SOWA, Энджи Мел, KOLA, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, "Без Обмежень", TVORCHI, Александр Пономарев и Михаил Хома, KAMALIYA, Марта Адамчук, Мила Нитич, Dima.

На сцене впервые исполнили вживую новые версии песен. "Скрябин" представили композицию "Місця щасливих людей", где в припевах вместо европейских городов упоминаются украинские города, пострадавшие от российской агрессии (Мариуполь, Чернигов, Ирпень и другие). А Марта Адамчук исполнила песню "Вместе к победе придем", которая во время "Евровидения 2023" в Ливерпуле стала официальной украинской версией хита The Beatles "With A Little Help From My Friends".

Павел Шилько также стал главным ведущим церемонии. Среди вручающих награды и выступивших в роли соведущих шоу были известные медиаменеджеры, блоггеры, меценаты, теле- и радиоведущие, благотворители: Мохаммад Захур, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Валерий Сасковец, Тигран Гамалян, Анна Заклецкая, Серж , Светлана Легкая, Нателла Кирс, Ваня Рассел.

В этом году оргкомитет YUNA кардинально изменил регламент премии и адаптировал его под реалии военного положения. Вместо обычных номинаций была создана единственная категория "Пісні незламної України", в которой члены жюри премии выбрали 12 песен-победителей, вышедших в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, и попали в ТОП-100 радиоротаций по итогам года.

Напомним, певица Камалия накануне вручения премии попала в больницу.

Ранее Евгений Кошевой вместе с певцом Дмитрием Монатиком (MONATIK) посетили школу в Николаеве.