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"Розставила по своїх місцях": Монатік розповів, як його змінила війна в Україні

2 травня 2023 17:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Монатік розповів про свою нову пісню – як війна на неї вплинула
Співак Монатік під час свого відеозвернення. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український співак, композитор та заслужений артист України Монатік поділився кадрами з нового кліпу. Популярний виконавець розповів про те, як війна змінила життя кожного українця, а також згадав, як він написав свою нову пісню.

Відповідну публікацію Монатік розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України, багато чого розставила по своїм місцям. І в житті, і в голові. Раніше мене оточувало доволі багато людей. Як виявилось не завжди чесних, не завжди людяних… Минулий рік остаточно все показав. І тільки мої люди, моя сім’я, мій слухач тримали і тримають в мене жагу до життя… (ще кращого життя…) Так з’явилась пісня "Все моє життя", яка, маю надію, буде нагадувати про віру в світло і тих, хто цю віру під час повномасштабного вторгнення мені продовжував і продовжує дарувати", – написав Монатік.

За словами українського артиста, його нова пісня була створено всього за декілька годин. Крім того, Монатік вважає, що не варто витрачати багато грошей на зйомки кліпів, адже зараз є більш важливі речі, куди слід збирати гроші.

Також артист розповів, як він зустрівся з його улюбленою режисеркою, яка між зйомками для голлівудських артистів приїхала до Одеси.

Монатик
Український співак Монатік під час виступу. Фото: скріншот з YouTube

"Подорожуючи своїми улюбленими місцями Одеси, я ділився новими історіями й піснями зі своєю над талановитою подругою Таню, яку не бачив з початку повномасштабної війни. Ми багато спілкувались, відкривали один одному душу, передавали відеолистівку моїй сім’ї, яка змушена була залишитися на тривалий час (який для мене здається вічністю) за кордоном через війну, розмірковували про людей і наше світле майбутнє після перемоги…", – також додав український співак.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Монатік виступив у київській електричці.

Раніше ми розповідали, що співак Монатік показав, як переписує російські пісні українською мовою.

Також ми повідомляли про те, що відомий виконавець Монатік показав свої нагороди.

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