Монатик ответил хейтерам, осудившим его концерт в ночном клубе Одессы

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: google.com

В конце прошлой недели певец Дмитрий Монатик (MONATIK) отыграл благотворительный концерт в самом известном одесском ночном клубе. Когда артист опубликовал видео с выступления, он получил немало комментариев от украинцев, не поддерживающих подобные вечеринки во время полномасштабной войны. Дмитрий редко отвечает на хейт, но на этот раз сделал исключение.

Новини.LIVE покажет комментарии, которые оставил артист в ответ.

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Диалог с хейтерами

Монатик отметил, что во время концерта в элитном ночном клубе в Аркадии им удалось собрать 550 тысяч гривен, которые будут направлены медицинскому заведению города Одессы для предоставления необходимой помощи и лечения раненых военных.

"Таким образом, за киевский и одесский концерты мы собрали более миллиона! Украина, мы сила", — отметил Дмитрий.

Впрочем, пользователей соцсетей возмутил тот факт, что Монатик вышел на сцену в то время, как город Днепр подвергся ракетному обстрелу оккупантов. Дмитрий ответил хейтерам на этот счет.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Другие подписчики не заценили локацию благотворительного концерта и публику. На эти обвинения Дмитрий ответил смайлами.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Отреагировал Монатик и на смайлики других пользователей соцсети. Впрочем, оказалось, он не так понял посыл эмодзи.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Также 37-летний певец подискутировал с подписчиками по поводу уместности подобных концертов во время полномасштабной войны.

Скриншот: Instagram/monatik_official

В комментариях под публикацией высказалась жена Дмитрия, Ирина. Она поддержала звездного мужа и отца двух сыновей.

"Горжусь тобой, любимый. Сколько добра ты делаешь на пользу людей и государства! Ты чрезвычайный пример для наших сыновей! Сколько нужных, светлых эмоций ты подарил людям, музыкально-танцевальную терапию и материальную помощь нашим бойцам. Продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы приближать победу Украины", — написала она.

Напомним, ранее мы писали, что Монатик представил первый сольный клип с начала полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры сняли все на видео.