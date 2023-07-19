Монатік висловився про Потапа та хейт навколо нього – відверте інтерв'ю

Репер Потап та співак Монатік у комедії "Скажене весілля". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український виконавець, автор пісень, композитор та заслужений артист України Монатік висловився про репера та продюсера Потапа. Популярний артист розповів, як він ставиться до Потапа, який довгий час був за кордоном, через що отримує багато хейту від українців.

Про це Монатік розповів у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Відомо, що український виконавець Монатік разом зі своєю дружиною та дітьми був у іспанській Барселоні, коли почалася повномасштабна війна в Україні. До рідної домівки артист повернувся лише через півроку з моменту початку війни.

Втім, з весни минулого року український виконавець активно брав участь у благодійних концертах "Доброго вечора! Ми з України". Також він активно збирав кошти на допомогу ЗСУ у фонд телеведучої Маші Єфросиніної.

Український виконавець Монатік під час виступу в Дніпрі з піснею "Люди... Камені...". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно Монатік дав відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну, де розповів про своє ставлення до репера Потапа, який тривалий час перебував за кордоном. За словами артиста, українці продовжують хейтити Потапа за те, що він зустрів війну не в Україні.

Український репер та продюсер Потап під час інтерв'ю в Києві. Фото: скриншот з YouTube

"Там хтось пише: "Втікач", а є велика різниця між втікачем та тим, хто повертається", — висловився Монатік.

Крім того, заслужений артист України пояснив, чому Потап отримує так багато хейту від людей. За його словами, Потапа не видно в інформаційному просторі, тому він не знає, чим зараз займається український репер.

"Я його не бачу тут, в інфопросторі, не знаю, чим він займається, що робить. Тому, мені здається, люди на це так реагують. Можливо, в нього не вистачає ресурсу, енергії, бажання", — також зазначив відомий український виконавець.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Монатік презентував свій новий кліп, знятий в Одесі.

Раніше ми розповідали про те, що популярний виконавець Монатік звернувся до хейтерів через свій концерт в Одесі.

Також ми повідомляли про те, що заслужений артист України Монатік розповів, як його змінила війна.