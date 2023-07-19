Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Монатік розповів, що він думає про Потапа та хейт навколо нього arrow

Монатік розповів, що він думає про Потапа та хейт навколо нього

19 липня 2023 11:32
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Монатік висловився про Потапа та хейт навколо нього – відверте інтерв'ю
Репер Потап та співак Монатік у комедії "Скажене весілля". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець, автор пісень, композитор та заслужений артист України Монатік висловився про репера та продюсера Потапа. Популярний артист розповів, як він ставиться до Потапа, який довгий час був за кордоном, через що отримує багато хейту від українців.

Про це Монатік розповів у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

Читайте також:

Відомо, що український виконавець Монатік разом зі своєю дружиною та дітьми був у іспанській Барселоні, коли почалася повномасштабна війна в Україні. До рідної домівки артист повернувся лише через півроку з моменту початку війни. 

Втім, з весни минулого року український виконавець активно брав участь у благодійних концертах "Доброго вечора! Ми з України". Також він активно збирав кошти на допомогу ЗСУ у фонд телеведучої Маші Єфросиніної.

Монатик
Український виконавець Монатік під час виступу в Дніпрі з піснею "Люди... Камені...". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно Монатік дав відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну, де розповів про своє ставлення до репера Потапа, який тривалий час перебував за кордоном. За словами артиста, українці продовжують хейтити Потапа за те, що він зустрів війну не в Україні.

Потап
Український репер та продюсер Потап під час інтерв'ю в Києві. Фото: скриншот з YouTube

"Там хтось пише: "Втікач", а є велика різниця між втікачем та тим, хто повертається", — висловився Монатік.

Крім того, заслужений артист України пояснив, чому Потап отримує так багато хейту від людей. За його словами, Потапа не видно в інформаційному просторі, тому він не знає, чим зараз займається український репер. 

"Я його не бачу тут, в інфопросторі, не знаю, чим він займається, що робить. Тому, мені здається, люди на це так реагують. Можливо, в нього не вистачає ресурсу, енергії, бажання", — також зазначив відомий український виконавець.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Монатік презентував свій новий кліп, знятий в Одесі. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний виконавець Монатік звернувся до хейтерів через свій концерт в Одесі. 

Також ми повідомляли про те, що заслужений артист України Монатік розповів, як його змінила війна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з фото

15:10 "Скільки можна красти?": Ольга Сумська емоційно "пройшлася" по українській владі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз