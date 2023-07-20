Монатик впервые рассказал, где сейчас его семья – откровенное интервью

Украинский исполнитель Монатик во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель, композитор и заслуженный артист Украины Монатик дал откровенное интервью. Во время разговора со Славой Деминым украинский артист рассказал, где сейчас находится его жена с сыновьями во время войны.

Об этом Монатик рассказал во время интервью Славе Демину на его канале в YouTube.

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В начале полномасштабной войны в Украине Монатик вместе со своей семьей находился за границей. Но в скором времени украинский исполнитель вернулся в страну и начал активно давать благотворительные концерты, где собирает средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

Украинский артист Монатик на интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Недавно он дал откровенное интервью Славе Демину, где впервые рассказал, где находится его жена с сыновьями. По его словам, сейчас его семья в Англии, где сыновья окончили первый класс. Однако, Монатик отметил, что вскоре его семья вернется домой.

Он отметил, что очень скучает по семье, а пока ее нет, он живет в доме за городом. Но когда родные Монатика вернутся в Украину, он вместе с ними переедет в одну из киевских квартир. Он надеется, что его сыновья пойдут в школу уже в Украине.

Также Монатик рассказал, где он берет деньги, чтобы жить во время войны в Украине. По его словам, он отложил много денег, заработанных еще до начала войны. Кроме того, артист рассказал, сколько тратит его семья на жизнь в Англии.

По словам украинского исполнителя, его семье нужно сто тысяч гривен на комфортное проживание в Англии.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский исполнитель Монатик тронул милым семейным кадром.

Ранее мы рассказывали, что популярный артист Монатик получил специальную награду на премии YUNA.

Также мы сообщали, что певец и композитор Монатик показал награды от украинских защитников и защитниц.