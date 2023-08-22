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Моника Белуччи в загадочном образе украсила обложку модного глянца

22 августа 2023 17:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Моника Белуччи в загадочном образе украсила обложку модного глянца
Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Моника Белуччи примеряла гламурный образ, позируя для обложки журнала. Звезду почти не узнать с мокрыми волосами и в оригинальном наряде на страницах глянца.

Фотосессия появилась в журнале Harper's Bazaar Spain.

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Актриса примерила несколько разных образов: платье, пальто, брюки, для съемки звезда позировала с мокрыми волосами и ярким макияжем.

Моника рассказала журналу о своем романе с режиссером Тимом Бертоном.

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

 

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: harpersbazaar.com

"Я нашла в Тиме Бертоне родственную душу", — прокомментировала отношения актриса.

Ее роман с Тимом произошел через десять лет после ее развода с Венсаном Касселем, за которым она была замужем 14 лет. У них есть дочери Дева, 18 лет, и Леони, 13 лет.

Говоря о своей личной жизни, Моника также назвала славу "палкой о двух концах" и рассказала, как она пытается держать в тайне определенные аспекты своей жизни.

"Слава — это палка о двух концах, она вызывает много любопытства, а также может спровоцировать противоречивые чувства. Когда я не работаю, я люблю вести обычный образ жизни — хожу по магазинам, вожу своих дочерей в школу", — поделилась звезда.

Напомним, французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалила все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей.

Ранее Моника Беллуччи показала себя на странице глянцевого журнала. Актриса позировала на камеру в чулках и трендовой платье-рубашке.

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