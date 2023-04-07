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Монумент группы The Beatles одели в вышиванки ради важной съемки: какой именно

7 апреля 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Монумент группы The Beatles в английском Ливерпуле. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

До старта песенного конкурса "Евровидение-2023" остается менее месяца. Организаторы готовятся к приезду гостей в английский Ливерпуль и телетрансляции, за которой следят десятки миллионов зрителей. Жители города смогли увидеть легендарную "ливерпульскую четверку", а именно группу The Beatles в вышиванках.

Об этом сообщил один из соорганизаторов конкурса, бродкастер ВВС.

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Фигуры Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона в белых вышиванках появятся в видеосюжетах песенного конкурса. Так британцы решили почтить украинскую традицию одевать вышиванки ежегодно в третий четверг мая. Впрочем, многие делают это независимо от даты на календаре. Для этого монумент в Ливерпуле на время

"Известная статуя The Beatles в Ливерпуле была оформлена в традиционные украинские вышиванки, полученные из Украины, для специального фильма BBC, который будет транслироваться в рамках #Евровидения2023", — подписали фото соорганизаторы конкурса.

Кстати, BBC, как национальный вещатель Великобритании, использует брендинг со шрифтом Penny Lane, перекликающийся с названием хита группы The Beatles 1967 года. В пятницу, 7 апреля, начинается 40-дневный обратный отсчет до гранд-финала. В настоящее время ведутся работы по переоборудованию городской арены M&S Bank Arena для проведения конкурса.

С украинской стороны соорганизатором конкурса стал бродкастер "Суспільне". Это стало благодаря победе группы Kalush Orchestra в Италии в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали, что школьник сделал уникальную запись неизданной пленки The Beatles, пролежавшей на полке 60 лет. Также мы рассказывали, что в приложении "Дія" завершилось голосование о составе национального жюри на "Евровидение-2023".

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