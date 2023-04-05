У "Дії" завершилось голосування про склад нацжурі "Євробачення-2023"

Пісенний конкурс "Євробачення-2023"

Вперше за 20-річну участь нашої країни в пісенному конкурсі "Євробачення", українці самі обирали членів національного журі, які виставлятимуть свої бали учасникам з інших країн світу у другому півфіналі та фіналі. Голосування, яке тривало тиждень в застосунку "Дія", завершилось.

Про це повідомляє один зі співорганізаторів конкурсу Суспільне.

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Подробиці

Впродовж тижня проголосували понад 724 тисячі українців. Опитування у застосунку тривало з 29 березня по 5 квітня включно. За умовами конкурсу, склад національного журі буде оприлюднено в день фіналу, 13 травня.

Кандидатами, з-поміж яких обирали українці, були співачки Світлана Тарабарова, ROXOLANA, Олена Гребенюк, Тоня Матвієнко; хореографиня Олена Шоптенко; музиканти Олександр Фоззі Сидоренко (гурт ТНМК), Михайло Клименко, Амадор Лопес, Олег Собчук (гурт "СКАЙ") та Євген Хмара.

За результатами голосування буде сформовано рейтинг кандидатів у журі. П'ятірці кандидатів, які отримали найбільше голосів, буде запропоновано підписати зобов'язання члена національного журі "Євробачення-2023". Головою національного журі автоматично стане той, хто отримав найбільшу підтримку під час опитування.

У разі, якщо хтось із п'ятірки з найвищим рейтингом, через вагомі причини або на обґрунтовані вимоги Європейської мовної спілки не зможе підписати зобов’язання, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна стала єдиною представницею з України, яка вестиме "Євробачення-2023" в Ліверпулі. Також ми розповідали, що "Євробачення-2023" представило порядок виступів усіх учасників конкурсу у півфіналах.