Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка фільму "Диявол носить Prada" закликав акторів-"натуралів" частіше грати геїв arrow

Зірка фільму "Диявол носить Prada" закликав акторів-"натуралів" частіше грати геїв

2 липня 2023 10:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка фільму "Диявол носить Prada" закликав акторів-"натуралів" частіше грати геїв
Кадр з фільму "Диявол носить Prada". Фото: Barry Wetcher
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Титулований американський актор, володар двох премій "Золотий глобус" Стенлі Туччі в багатьох глядачів асоціюється з ролями, в яких кінозірка перевтілився на гея. 62-річний Туччі дав нове інтерв’ю, в якому, зокрема, розповів, як це вплинуло на його життя. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Зіркове зізнання

Туччі розповів про своє тверде переконання, що актори не повинні обмежуватися ролями, які відповідають їхній власній орієнтації. Водночас інтерв’юерка запитала, як він відреагував, коли люди критикували його за роль гея у фільмі "Супернова". В ньому Стенлі знявся разом зі своїм другом Коліном Фертом.

"Мені завжди дуже лестить, коли чоловіки геї підходять до мене і говорять про мою роль у фільмах "Диявол носить Prada" або "Супернова" і кажуть, що я зробив це правильно. Тому що часто це робиться неправильно. Я справді вірю як актор, що ми повинні грати різних людей", — сказав Туччі.

Стенлі заявив, що акторам з так званою традиційною орієнтацією, не слід боятися перевтілюватися в кіно у ЛГБТіК+ персонажів. Також зірка додав, що він почувається набагато безпечніше на сцені, ніж у реальному житті.

Туччі виховує п'ять дітей. Старших трьох народила його перша дружина, яка померла від онкології в квітні 2009 року. З 2012-го Стенлі одружений з літературною агенткою Фелісіті Блант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший український ЛГБТ+ та квір кінофестиваль Sunny Bunny оголосив переможців. Також ми розповідали, що зірку фільму "Диво-жінка", ізраїльську акторку та модель Галь Гадот захейтили у соцмережах через відвідування ЛГБТ-прайду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз