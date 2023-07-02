Зірка фільму "Диявол носить Prada" закликав акторів-"натуралів" частіше грати геїв

Кадр з фільму "Диявол носить Prada". Фото: Barry Wetcher

Титулований американський актор, володар двох премій "Золотий глобус" Стенлі Туччі в багатьох глядачів асоціюється з ролями, в яких кінозірка перевтілився на гея. 62-річний Туччі дав нове інтерв’ю, в якому, зокрема, розповів, як це вплинуло на його життя.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Туччі розповів про своє тверде переконання, що актори не повинні обмежуватися ролями, які відповідають їхній власній орієнтації. Водночас інтерв’юерка запитала, як він відреагував, коли люди критикували його за роль гея у фільмі "Супернова". В ньому Стенлі знявся разом зі своїм другом Коліном Фертом.

"Мені завжди дуже лестить, коли чоловіки геї підходять до мене і говорять про мою роль у фільмах "Диявол носить Prada" або "Супернова" і кажуть, що я зробив це правильно. Тому що часто це робиться неправильно. Я справді вірю як актор, що ми повинні грати різних людей", — сказав Туччі.

Стенлі заявив, що акторам з так званою традиційною орієнтацією, не слід боятися перевтілюватися в кіно у ЛГБТіК+ персонажів. Також зірка додав, що він почувається набагато безпечніше на сцені, ніж у реальному житті.

Туччі виховує п'ять дітей. Старших трьох народила його перша дружина, яка померла від онкології в квітні 2009 року. З 2012-го Стенлі одружений з літературною агенткою Фелісіті Блант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший український ЛГБТ+ та квір кінофестиваль Sunny Bunny оголосив переможців. Також ми розповідали, що зірку фільму "Диво-жінка", ізраїльську акторку та модель Галь Гадот захейтили у соцмережах через відвідування ЛГБТ-прайду.