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"Мои первые выступления были в гей-клубах": Полякова прокомментировала свой визит на прайд

2 июля 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Мои первые выступления были в гей-клубах": Полякова прокомментировала свой визит на прайд
Певица Ольга Полякова на прайде в Лондоне. Фото: Instagram/yuliiaharkusha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в столице Великобритании прошел прайд. Его посетила певица Оля Полякова. Она прилетела из Польши, чтобы поддержать ЛГБТиК+ сообщество и напомнить миру о войне в Украине.

Соответствующие публикации появились в соцсетях Поляковой.

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Поляковой доверили возглавить украинскую делегацию с важной миссией. Певица в ярком образе воина доносила окружающим месседж, посвященный Украине: Give us wings to protect our rainbow (в переводе с английского — "Дайте нам крылья для защиты нашей радуги").

"Слоган шествия навеян историческим визитом президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в феврале 2023 года, во время которого он неоднократно призывал предоставить нам самолеты. Его призыв "Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу", провозглашенный перед британским парламентом, стал легендарным. Украина — это уже часть прогрессивного мира, независимо от того, как быстро мы выиграем эту войну. Поэтому сегодня мы должны четко подчеркивать, что нас, украинцев, объединяет, а не разделяет. А объединяют нас стремление свободы, безопасности и равноправия всех наших граждан", — написала Полякова.

Связь Поляковой с ЛГБТиК+ сообществом

В интервью телеканалу "Київ" певица вспомнила, что ее первые выступления были в гей-клубах. Оля отметила, что среди ее поклонников немало представителей с так называемой нетрадиционной ориентацией. Певица всегда уважала всех своих фанатов и людей в целом, независимо от их интимных предпочтений.

"Мне просто негде было об этом так громко заявить. Когда меня пригласили представлять Украину на лондонском прайде, я, конечно, сказала, что очень хочу это сделать. Своим примером хочу показать, что это не прихоти, не пропаганда. Очень часто мне пишут в комментариях, люди не понимают проблем... Они говорят: "А почему вы не защищаете права гетеросексуальных браков?" Потому что они у нас защищены. Ты можешь пойти в ЗАГС, жениться и через полгода отсудить квартиру (смеется. — Ред.). А вот ЛГБТ сообщество этого сделать не может. Права всех людей должны защищаться", — сказала Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что звезда фильма "Дьявол носит Prada", американский актер Стэнли Туччи призвал актеров-"натуралов" чаще играть геев. Также мы рассказывали, что первый украинский ЛГБТ+ и квир кинофестиваль Sunny Bunny объявил победителей.

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