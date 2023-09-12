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"Мои годы — наименьшая проблема": Осадчая поздравила себя с 40-летием

12 сентября 2023 10:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Осадчая поздравила себя с 40-м днем рождения
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сегодня телеведущей Екатерине Осадчей исполняется 40 лет. Журналистка убеждена, что сейчас вокруг так много проблем, что возраст — это самая маленькая из них.

Об этом Осадчая написала в своих социальных сетях.

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Переход на новый этап

По словам Екатерины, она очень занята своими проектами, которые дают повод для гордости, а еще у нее множество планов на будущее, поэтому у нее нет сожалений о годах.

 

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Это тот самый странный переход в новый этап, которого я совсем не чувствую и всех тех кризисов, жалости о годах и т.д. (Хотя рассказывали, что будет, но нет..) Просто у нас так много вокруг проблем, что мои годы это точно самая маленькая проблема, тут бы просто знать, что именно будет завтра и что наступит завтра…Я точно знаю, что возраст не в паспорте, а внутри, а мне внутри существенно меньше лет, но вместе с тем уже есть опыт жизни, но с моим характером этот опыт не добавляет покоя. Я отмеряю годы своими днями рождениями, всегда он совпадал с началом года учебного, так и осталась привычка. За последний год было так много воплощено, но впереди еще больше", — говорит ведущая.

Осадчая добавила, что у нее впереди так много планов и дел, маленькие дети и нобходимость отстраивать самую крутую страну в мире.

"Ну а желание я загадаю одно на нас всех — ПОБЕДЫ. И тысячу раз сегодня скажу ВСУ, что я встречаю свои 40 дома благодаря каждому Герою", — сказала звезда.

Напомним, Осадчая очаровала сеть эксклюзивными фото младших сыновей.

Ранее Бейонсе показала, как отпраздновала свой 42-й день рождения.

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