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Мозгова прокоментувала інтерв'ю Пономарьова, в якому він розповів про її зради

2 липня 2023 13:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мозгова прокоментувала інтерв'ю Пономарьова, в якому він розповів про її зради
Продюсерка Олена Мозгова. Фото: Facebook/mozgovaolena74
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співак Олександр Пономарьов дав велике інтерв’ю, в якому згадав про шлюб з продюсеркою Оленою Мозговою. Перший представник від України на конкурсі "Євробачення" розповів про зради ексдружини. 

У своїх соцмережах Мозгова відреагувала на заяву співака. 

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"У мене відбулося так у житті, що зрадили. Я спробував пробачити, потім ще раз зрадили. Я не зміг пробачити і пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за доньку. Тому нічого поганого не хочу про неї говорити", — заявив напередодні Пономарьов.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов були разом майже 10 років. У них є спільна донька Євгенія. Тож мовчати продюсерка не стала. Вона опублікувала архівне фото та зауважила, що простила співака.

"Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково. Ми всі одне для одного урок. Дякую за урок, ти вільний", — зі смайликами написала Мозгова. 

Скриншот: Facebook/mozgovaolena74

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