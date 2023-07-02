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Мозговая прокомментировала интервью Пономарева, в котором он рассказал о ее изменах

2 июля 2023 13:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мозговая прокомментировала интервью Пономарева, в котором он рассказал о ее изменах
Продюсер Елена Мозговая. Фото: Facebook/mozgovaolena74
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певец Александр Пономарев дал большое интервью, в котором вспомнил о браке с продюсером Еленой Мозговой. Первый представитель от Украины на конкурсе "Евровидение" рассказал об изменах экс-жены.

В своих соцсетях Мозговая отреагировала на заявление певца.

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"У меня произошло так в жизни, что мне изменили. Я попытался простить, потом еще раз изменили. Я не смог простить и ушел. Так произошло. Я Елену уважаю, благодарен ей за дочь. Поэтому ничего плохого не хочу о ней говорить", — заявил накануне Пономарев.

Елена Мозговая и Александр Пономарев были вместе почти 10 лет. У них есть общая дочь Евгения. Молчать продюсер не стала. Она опубликовала архивное фото и отметила, что простила певца.

"Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала. Люди встречаются не случайно. Мы все друг для друга урок. Спасибо за урок, ты свободен", — со смайликами написала Мозговая.

Скриншот: Facebook/mozgovaolena74

Напомним, ранее мы писали, что поэт и музыкант Сергей Жадан официально развелся со своей женой Ириной Куницыной, с которой вместе были 15 лет. Также мы рассказывали, что ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с женой Мариной.

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