Сергій Жадан офіційно розлучився з дружиною на тлі чуток про роман з Соловій

Письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: Ельдар Сарахман

Поет, музикант та номінант на Нобелівську премію з літератури Сергій Жадан офіційно розлучився зі своєю дружиною Іриною Куніциною. Разом вони були 15 років.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Зіркове розлучення

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов Жадана про розлучення. У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут. На засідання суду, яке пройшло 26 червня, ані Сергій, ані Ірина не з'явились. Суддя Назарій Нор позов про розлучення задовольнив.

Вже колишнє зіркове подружжя виховують 10-річну доньку Марію. Ірина працювала у харківському видавництві "Фоліо", де й познайомилась із Сергієм Жаданом. Вона керує Благодійним фондом Сергія Жадана.

Сергій Жадан з колишньою дружиною та донькою. Фото: Google

Роман з Соловій

Наприкінці минулого року співачка Христина Соловій презентувала композицію "Юність", а також кліп на неї, в якому знявся Сергій Жадан. У відео 30-річна виконавиця та 48-річний письменник перевтілилися у закохану парочку, яка розсікає на мотоциклі та пристрасно цілується.

Фрагмент з кліпу "Юність" співачки Христини Соловій. Скриншоти: YouTube/KhrystynaSoloviy

Пізніше парочку бачили разом на прогулянці. Вони тримались за руки. Також Соловій та Жадан дають спільні концерти. Чутки про свій роман знаменитості не коментують.

Сергій Жадан та Христина Соловій. Фото: Instastories/artyleriya_

Нагадаємо, раніше ми писали, що ресторатор, телеведучий, а зараз захисник України, Даніел Салем розлучається з дружиною Мариною. Разом вони були 17 років.

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