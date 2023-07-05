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"Возможно, поедем в Израиль": супруга Виктора Павлика рассказала о диагнозе сына

5 июля 2023 14:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Возможно, поедем в Израиль": супруга Виктора Павлика рассказала о диагнозе сына
Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова шокировала фолловеров известием. У ее сына задержка психо-речевого развития. Именно такой диагноз был поставлен ребенку в одной из частных клиник столицы.

Об этом Екатерина Репьяхова рассказала в своем Instagram.

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Надо разбираться

Блогер на днях повела сына Михасика на диагностику к врачу. Ребенок до сих пор не разговаривает. С самого начала визит не задался. Сначала Михасику долго брали анализ крови, а затем врач шокировала диагнозом: задержка психоречевого развития. По словам врача, причиной может быть перенесенное заболевание во время беременности Екатериной или родовые травмы. Также врач прописала дорогие тесты, цена которых, по мнению блогера, не оправдана. Екатерина заверила, что не испытывала никаких проблем с беременностью и родами, и даже показала видео первых минут жизни сына.

 

Екатерина Репьяхова отвела сына на обследование. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Екатерина Репьяхова отвела сына на обследование. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Екатерина Репьяхова отвела сына на обследование. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Екатерина Репьяхова отвела сына на обследование. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Екатерина Репьяхова отвела сына на обследование. Фото: instagram.com/repyahovakate/

После бессонной ночи блогер поделилась мыслями с подписчиками.

"Дальше буду продолжать заниматься этим вопросом только постепенно, без стресса для ребенка", — сказала Екатерина.

Напомним, блогер сообщила, что их с мужем годовалый сын Михаил страдает от проблем с задержкой речи.

Ранее супруга Виктора Павлика рассказала, есть ли проблемы со слухом у ее сына.

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