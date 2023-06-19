Ольга Сумская озвучила неожиданную мечту

Ольга Сумская отвечает на вопросы корреспондентов Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская мечтает создать приют для бездомных животных. В этом она призналась корреспондентам Новини.LIVE на открытии в Ирпене благотворительной ветеринарной клиники "Бородатая котомамуля", основанной украинским киноактером Алексеем Суровцевым.

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Вместе с другими знаменитостями Ольга Сумская приехала поздравить Суровцева с открытием клиники и обновленного приюта для бездомных животных. Спасением зверей, пострадавших от боевых действий, Алексей занимается с первых дней полномасштабной оккупации: сначала он вывозил заброшенных животных из Киевской области, а недавно съездил со спасательной миссией в затопленную Херсонщину. Сейчас в его приюте в Ирпене живет около сорока спасенных кошек — все они ждут, пока Алексей найдет им новых хозяев.

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Алексей Суровцев и Ольга Сумская. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

"Я просто хочу поклониться Алексею за это благородное дело и за создание такого приюта на очень высоком уровне, у которого, к тому же, такое оригинальное название. Это круто, потому что "Бородатая котомамуля" — это сразу ассоциация: Алексей Суровцев", — сказала Ольга Сумская.

Актриса призналась, что тоже занимается беспризорными животными.

"Я тоже занимаюсь этим вопросом: у меня нет еще приюта, я мечтаю об этом. Я понимаю, как это сложно — в такое нелегкое время создать такой оборудованный, такой сверхсовременный приют для наших пушистиков. Но я сейчас очень активно пристраиваю животных у себя на страницах в соцсетях, они находят дом, и это самое главное — забота о братьях наших меньших", — сказала она.

Ольга Сумская. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Как уже сообщали Новини.LIVE, открытие благотворительной ветклиники ознаменовалось неожиданным событием: Алексей Суровцев публично предложил руку и сердце своей бывшей супруге Ксении.

Напомним, ранее Ольга Сумская вступилась за охранника поликлиники, которого отправили в СИЗО.