Мультфільм про Людину-павука та комедія з Робертом Де Ніро: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Татусів вікенд". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири нові стрічки. Серед них, зокрема, новий мультфільм про Людину-павука та комедія "Татусів вікенд" з Робертом Де Ніро в головній ролі.

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Фантастичний пригодницький бойовик та комедія — продовження мультфільму, що вийшов 2018 року. Особливу увагу творці приділили розробці шести окремих стилів для кожного із всесвітів, до якого потрапляють персонажі. Спеціально для цього були залучені різні художники, кожен з яких втілив своє бачення.

Відомо, що вже ведеться робота над третьою частиною франшизи. Наступний мультфільм із серії буде спінофом, який має об’єднати усіх жіночих персонажів.

Татусів вікенд (США)

Комедія знята за сценарієм популярного у США стендап-коміка Себастьяна Маніскалько. Фільм автобіографічний, а одну з головних ролей зіграв сам Маніскалко. Історія ґрунтується на стосунках Себастьяна зі своїм батьком, в якого перевтілився дворазовий володар премії "Оскар" Роберт Де Ніро.

Знімали фільм в американському штаті Алабама, у вересня 2021 року.

Інфлюенсер (США)

Детективний трилер та жахи зняв режисер Кертіс Девід Гардер. Також він долучився до написання сценарію фільму. Основні зйомки проходили у Таїланді, там, де і відбуваються події картини.

За сюжетом, Медісон увесь свій час присвячує веденню блогу в Instagram. Героїня приїхала у двотижневу відпустку у Таїланд. Випадкове знайомство з іншою мандрівницею вихоплює її зі звичного життя, у якому не відбувається нічого, окрім записів сторіз. Нова подруга фонтанує енергією та готова показати їй багато цікавого. Разом дівчата вирушають на віддалений острів.

Щось (Нова Зеландія)

Події розгортаються 1978 року у Каліфорнії. Подружжя Метт та Джулс виховують маленьку доньку. Родина має невеличкий магазин з продажу зоотоварів, який, на жаль, не приносить їм достатньо прибутку. Одного дня до них приходить дивний чоловік та сповіщає, що матір Метта залишила синові у спадок маєток на березі Тихого океану. Звістка геть несподівана. Житло, яким би воно не було, родина продаватиме.

Трилер з елементами жахів створив Скотт Вокер, який сам продюсував стрічку, написав сценарій та зайнявся режисурою. На головну жіночу роль він запросив акторку Лючіане Б’юкенен.

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