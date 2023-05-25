Темношкіра Русалонька, Батлер в Кандагарі та величезна акула: кінопрем'єри тижня

Кінопрем'єри тижня. Фото: колаж Новини.LIVE

На відміну від минулого тижня, коли в кінопрокат вийшли лише дві стрічки, цей потішить глядачів різноманіттям прем’єр. Кінокомпанія Disney нарешті презентує оновлену версію про Русалоньку, яку вперше виконала темношкіра акторка. Також в прокат виходять адаптація відомої японської манги, бойовик з Джерардом Батлером та інші стрічки.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

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Русалонька (США)

Сімейний пригодницький мюзикл є екранізацією однойменного мультфільму студії Disney, що вийшов на екрани 1989 року. У основі сюжету — однойменна казка данського письменника Ганса Крістіана Андерсена.

Про бажання перезняти казку заговорили ще 2016 року. Першим, хто доєднався до проєкту, став композитор Алан Менкен. Свого часу саме він написав музику до оригінального мультфільму. На роль Русалоньки затвердили американську співачку та акторку Холлі Бейлі. Це спричинило чимало хейту в її бік. Причиною став колір шкірі зірки.

Знімальний процес розпочався в січні 2021 року на студії Pinewood Studios у Великій Британії. Влітку частину сцен було знято на Сардинії, в Італії. Бюджет стрічки склав 250 млн доларів. Також у фільмі знялися суперзірки, а саме американська акторка Мелісса Маккартні та іспанський актор Хав’єр Бардем.

Лицарі Зодіаку (США, Японія)

Фентезійний бойовик створено на основі манги Saint Seiya, що виходила раз на тиждень з 1986 по 1991 роки. Автор твору хотів адаптувати його для екранізації від самого початку роботи над ним. 2016 року вперше стало відомо про те, що планується зняти повнометражний фільм за сюжетом манги.

На головну роль було запрошено американсько-японського актора Арата Макенью, який зіграв у майже 40 фільмах. Зйомки проходили 2021 року в Угорщині. Загальний кошторис картини склав 60 млн доларів.

Місія Кандагар (США)

Режисер бойовика, Рік Роман Во, у майже кожному своєму фільмі ("Гренландія", "Гренландія: Міграція", "Падіння янгола") знімає у головній ролі Джерарда Батлера. Запросив його і цього разу. Сценарист Мітчел ЛаФорчун є початківцем у кіноіндустрії, але досвідченим фахівцем військової справи. Він — офіцер військової розвідки, який працював в Афганістані. Зйомки фільму розпочалися наприкінці 2021 року у Саудівській Аравії.

Події фільму розгортаються в Афганістані. Том Гаріс (Джерард Батлер) — співробітник ЦРУ, який працює під прикриттям глибоко в тилу ворога. Противники викрили його, тож необхідно терміново покинути зону конфлікту. До того ж Гаріс має врятувати від неминучої розправи свого перекладача.

Мегалодон. Чорний Демон (Домініканська Республіка)

За сюжетом фентезійного фільму, Пол Стерджерс (Джош Лукас) працює у нафтовидобувному бізнесі. Найуспішніша бурова платформа його компанії розташована у Мексиці, неподалік курортного містечка. Влітку, під час відпустки, він приїздить сюди разом із родиною.

Тільки но вони доплили до місця призначення, як із води виринає величезна чорна акула, що вмить перевертає човен та затягує під воду чоловіка, якому той належав. Єдиний вцілілий робітник платформи розповідає, що кровожерна потвора з моменту своєї появи ще нікого не випустила звідси живим.

Привиди будинку-вбивці (США)

Фільм жахів знято незалежною студією, заснованою 2017 року братами Келланом та Бренданом Рудники. Вони разом не тільки написали сценарій. Брендан посів режисерське крісло, а Келлан зіграв одну з провідних ролей.

За сюжетом, в будинку жив серійний вбивця. Він закатував та вбив шість молодих жінок перш ніж поліція його вбила. Відколи сталися ці страшні події, дім стоїть зачинений. Четверо друзів вирушають до будинку аби вести звідти пряму трансляцію. Троє з них всю ніч планують провести всередині.

Ризики й побічні ефекти (Австрія)

Це комедійна екранна адаптація театральної п’єси Штефана Фогеля "Нирка". Нею зайнявся Міхаель Крайсль, який має великий досвід роботи на телебаченні.

За сюжетом, щорічний плановий огляд в лікаря приносить невтішні результати. У Кетрін (Інка Фрідріх), інструктора з пілатесу, виявили ниркову недостатність. Далося взнаки багаторічне вживання ліків проти мігрені. Добре, що в людини є дві нирки. Шанси отримати здоровий орган від живого донора високі. Головне цього донора знайти. Виявляється, у її чоловіка Арнольда (Самуель Фінці) така сама група крові, а отже він може стати донором.

Нагадаємо, раніше ми писали про прем’єру десятого "Форсажу" та біографічної драми "БлекБеррі". Також ми розповідали, що донька Джонні Деппа та співак The Weeknd презентували в Каннах новий серіал.