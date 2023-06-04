Мультфильм о Человеке-пауке и комедия с Робертом Де Ниро: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Папин уикенд". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре новых фильма. Среди них, в частности, новый мультфильм о Человеке-пауке и комедия "Папин уикенд" с Робертом Де Ниро в главной роли.

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Фантастический приключенческий боевик и комедия — продолжение вышедшего в 2018 году мультфильма. Особое внимание создатели уделили разработке шести отдельных стилей для каждой из вселенных, в которую попадают персонажи. Специально для этого были привлечены разные художники, каждый из которых воплотил свое видение.

Известно, что уже ведется работа над третьей частью франшизы. Следующий мультфильм из серии будет спин-оффом, который должен объединить всех женских персонажей.

Папин уикенд (США)

Комедия снята по сценарию популярного в США стендап-комика Себастьяна Манискалько. Фильм автобиографичен, а одну из главных ролей сыграл сам Манискалко. История основывается на отношениях Себастьяна со своим отцом, в которого превратился двукратный обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро.

Снимали фильм в американском штате Алабама в сентябре 2021 года.

Инфлюэнсер (США)

Детективный триллер и ужас снял режиссер Кертис Дэвид Гардер. Также он приобщился к написанию сценария фильма. Основные съемки проходили в Таиланде, там, где происходят события картины.

По сюжету, Мэдисон все свое время посвящает ведению блога в Instagram. Героиня приехала в двухнедельный отпуск в Таиланд. Случайное знакомство с другим путешественником выхватывает ее из привычной жизни, в которой не происходит ничего, кроме записей сториз. Новая подруга фонтанирует энергией и готова показать ей много интересного. Вместе девушки отправляются на отдаленный остров.

Что-то (Новая Зеландия)

События разворачиваются в 1978 году в Калифорнии. Супруги Мэтт и Джулс воспитывают маленькую дочь. У семьи небольшой магазин по продаже зоотоваров, который, к сожалению, не приносит им достаточно прибыли. Однажды к ним приходит странный мужчина и сообщает, что мать Мэтта оставила сыну в наследство имение на берегу Тихого океана. Новость совсем неожиданная. Жилье, каким бы оно ни было, семья будет продавать.

Триллер с элементами ужасов создал Скотт Уокер, который сам продюсировал ленту, написал сценарий и занялся режиссурой. На главную женскую роль он пригласил актрису Лючиане Бьюкенен.

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