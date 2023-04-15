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Мультфильм о Супер Марио стал самой кассовой адаптацией видеоигр в истории

15 апреля 2023 17:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мультфильм о Супер Марио стал самой кассовой адаптацией видеоигр в истории
Постер мультфильма "Братья Супер Марио в кино". Фото: universalpictures.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Компьютерно-анимационный приключенческий фэнтезийный комедийный фильм "Братья Супер Марио в кино", созданный студией Illumination совместно с Nintendo, собирает полные кинозалы по всему миру. И это не могло сказаться на кассовых сборах.

О новом рекорде мультфильма пишет издание Variety.

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Анимационная лента уже заработала в мировом прокате более 500 млн долларов. "Братья Супер Марио в кино" стал самой кассовой адаптацией видеоигры в истории. Мультфильм опередил фильмы "Варкрафт" и "Покемон. Детектив Пикачу".

К тому же "Братья Супер Марио в кино" стал самым кассовым фильмом 2023 года в мировом прокате. Ему удалось опередить боевик "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Учитывая, что производственный бюджет составил около 100 миллионов долларов, фильм уже окупился. Главного героя Марио озвучил звезда франшиз Крис Пратт ("Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода"), а принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). В украинском дубляже зрители услышат голоса телеведущего Владимира Остапчука и актрисы Антонины Хижняк ("Поймать Кайдаша").

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. Также мы рассказывали о трейлере нового фильма об Индиане Джонсе при участии 80-летнего голливудского актера Тома Форда.

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