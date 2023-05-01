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Мультфільм про Супер Маріо зібрав мільярд доларів в прокаті, і це ще не кінець

1 травня 2023 09:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мультфільм про Супер Маріо зібрав мільярд доларів в прокаті, і це ще не кінець
Фрагмент з мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно". Фото: universalpictures.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку минулого місяця у світовий прокат вийшов американський  комп'ютерно-анімаційний пригодницький фентезійний комедійний фільм "Брати Супер Маріо в кіно", створений студією Illumination спільно з Nintendo. З 5 квітня стрічка не віддає лідерство в прокаті США. Подібного не було дуже давно. То ж це позначилось і на касових результатах мультфільму. Він вже зібрав понад один мільярд доларів.

Про це повідомляє видання Deadline.

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"Брати Супер Маріо в кіно" стали десятим анімаційним фільмом за касовими зборами за всю історію кінематографа. На цей момент мультфільм зібрав 1 млрд 22 млн доларів по всьому світу, з яких 490 млн — це показник у США та Канаді. 

Касові збори мультфільму "Брати Супер Маріо в кіно" станом на 01 травня 2023 року. Скриншот: boxofficemojo.com

Минулими вихідними мультфільм вийшов в японському кінопрокаті. Лише за кілька днів "Брати Супер Маріо в кіно" зібрали там понад 14 млн доларів.  Навіть без Китаю, анімаційна стрічка б’є рекорд за рекордом.

Напередодні "Брати Супер Маріо в кіно" став найкасовішою адаптацією відеоігри в історії. Мультфільм випередив стрічки "Варкрафт" та "Покемон. Детектив Пікачу".

Головного героя Маріо озвучив зірка франшиз Кріс Пратт ("Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"), а принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви"). В українському дубляжі глядачі  почують голоси телеведучого Володимира Остапчука та акторки Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша").

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Також ми розповідали, що путініст Іван Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні.

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