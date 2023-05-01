Мультфильм о Супер Марио собрал миллиард долларов в прокате, и это еще не конец

Фрагмент из мультфильма "Братья Супер Марио в кино". Фото: universalpictures.com

В начале прошлого месяца в мировой прокат вышел американский компьютерно-анимационный приключенческий фэнтезийный комедийный фильм "Братья Супер Марио в кино", созданный студией Illumination совместно с Nintendo. С 5 апреля фильм не отдает лидерство в прокате США. Подобного не было давно. Это отразилось и на кассовых результатах мультфильма. Он уже собрал более одного миллиарда долларов.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Кассовый успех мультфильма

"Братья Супер Марио в кино" стали десятым анимационным фильмом по кассовым сборам за всю историю кинематографа. В настоящее время мультфильм собрал 1 млрд 22 млн долларов по всему миру, из которых 490 млн — это показатель в США и Канаде.

Кассовые сборы мультфильма "Братья Супер Марио в кино" на 01 мая 2023 года. Скриншот: boxofficemojo.com

В минувшие выходные мультфильм вышел в японском кинопрокате. Только за несколько дней "Братья Супер Марио в кино" собрали там более 14 млн долларов. Даже без Китая анимационная лента бьет рекорд за рекордом.

Накануне "Братья Супер Марио в кино" стал самой кассовой адаптацией видеоигры в истории. Мультфильм опередил фильмы "Варкрафт" и "Покемон. Детектив Пикачу".

Главного героя Марио озвучил звезда франшиз Крис Пратт ("Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода"), а принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). В украинском дубляже зрители услышат голоса телеведущего Владимира Остапчука и актрисы Антонины Хижняк ("Поймать Кайдаша").

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько в кинопрокате европейских стран собрал украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". Также мы рассказывали, что путинист Иван Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине.