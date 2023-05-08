Мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал во Франции бокс-офис больше, чем в Украине

Постер мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Несмотря на полномасштабную войну, украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня" стала самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране во времена независимости. Невероятный бокс-офис мультфильм показывает и во Франции.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Box Office Mojo.

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Кассовые сборы "Мавки"

Во Франции украинский мультфильм продолжает собирать заполненные залы даже спустя месяц после премьеры. В общей сложности, только в этой стране было куплено более 452 тысяч билетов, а кассовые сборы составили 3 млн 547 тысяч долларов.

Например, в Украине мультфильм собрал 3 млн 155 тысяч долларов. "Мавка. Лесная песня" стала самым успешным украинским фильмом за всю историю независимости. Анимационная лента смогла обогнать такие комедии, как "Я, ты, он, она" и две части "Сумасшедшей свадьбы".

Общие сборы мультфильма уже превысили 8 млн долларов. Отметим, что бюджет фильма составил 200 млн гривен. А мировой прокат только в самом разгаре. "Мавка. Лесная песня" вышла в Австралии, Новой Зеландии, Монголии, Португалии. Премьеры запланированы и в других странах.

Кассовые сборы украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня". Скриншот: Box Office Mojo

Работа над мультфильмом

Над созданием образа главной героини на экране работали актриса Наталья Денисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой). Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой.

Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости: музыкальные исполнители Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлия Санина и актрисы Наталья Сумская с Еленой Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что студия Paramount отреагировала на судебный иск актеров в 500 млн долларов. Также мы рассказывали, что фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" попал в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов.