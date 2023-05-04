Музей мадам Тюссо в Сиднее представил восковые скульптуры Чарльза III и его родственников

Восковые скульптуры членов британской королевской семьи в Сиднее. Фото: Instagram/tussaudssydney

На этой неделе все внимание жителей Соединенного Королевства приковано к коронации Чарльза III и Камиллы. Она пройдет уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания). По этому случаю музей мадам Тюссо в Сиднее (Австралия) представил восковые скульптуры Чарльза III и некоторых его родственников.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В далекой Австралии, у здания королевы Виктории в столице Сиднее, прошла торжественная церемония презентации новых восковых скульптур всемирно известного музея. Вместе с Чарльзом III улыбались огромные куклы его сыновей, принцев Уильяма и Гарри. Рядом стояла и скульптура Кейт Миддлтон жены Уильяма.

Восковые скульптуры членов британской королевской семьи в Сиднее. Фото: REUTERS/STRINGER

Восковые скульптуры членов британской королевской семьи в Сиднее. Фото: REUTERS/STRINGER

А вот Меган Маркл и, собственно, королевы-консорта Камиллы работники музея не показали. В соцсетях сразу же стали высказывать предположение, что это месть за принцессу Диану и откровенные интервью Маркл.

Впрочем, музей мадам Тюссо в Сиднее имеет фигуру Меган в своей коллекции, поскольку на своем веб-сайте он рекламирует, что клиенты могут "почувствовать себя королевским лицом", стоя рядом с ним.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале. Также мы показывали эксклюзивные фотографии генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы.