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Музей мадам Тюссо в Сиднее представил восковые скульптуры Чарльза III и его родственников

4 мая 2023 06:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Музей мадам Тюссо в Сиднее представил восковые скульптуры Чарльза III и его родственников
Восковые скульптуры членов британской королевской семьи в Сиднее. Фото: Instagram/tussaudssydney
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе все внимание жителей Соединенного Королевства приковано к коронации Чарльза III и Камиллы. Она пройдет уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания). По этому случаю музей мадам Тюссо в Сиднее (Австралия) представил восковые скульптуры Чарльза III и некоторых его родственников.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности

В далекой Австралии, у здания королевы Виктории в столице Сиднее, прошла торжественная церемония презентации новых восковых скульптур всемирно известного музея. Вместе с Чарльзом III улыбались огромные куклы его сыновей, принцев Уильяма и Гарри. Рядом стояла и скульптура Кейт Миддлтон жены Уильяма.

Восковые скульптуры членов британской королевской семьи в Сиднее. Фото: REUTERS/STRINGER
Восковые скульптуры членов британской королевской семьи в Сиднее. Фото: REUTERS/STRINGER

А вот Меган Маркл и, собственно, королевы-консорта Камиллы работники музея не показали. В соцсетях сразу же стали высказывать предположение, что это месть за принцессу Диану и откровенные интервью Маркл.

Впрочем, музей мадам Тюссо в Сиднее имеет фигуру Меган в своей коллекции, поскольку на своем веб-сайте он рекламирует, что клиенты могут "почувствовать себя королевским лицом", стоя рядом с ним. 

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале. Также мы показывали эксклюзивные фотографии генеральной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы.

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