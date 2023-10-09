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Музикант з O.Torvald отримав важке поранення на передовій

9 жовтня 2023 18:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Музикант з O.Torvald отримав важке поранення на передовій
Гурт O.Torvald. Фото: instagram.com/jenia_galich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гітарист гурту O.Torvald Денис Мизюк проходить серйозне лікування. Музикант отримав важке поранення на фронті.

Про це стало відомо з Facebook дівчини, яка була на концерті колективу у Києві.

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Аукціон на користь музиканта

Гурт провів аукціон, щоб зібрати кошти на лікування Дениса Мизюка. Це сталося під час їхнього концерту у Києві. Музиканти виставити на продаж гітару пораненого захисника. Хлопцям вдалося її продати за 150 000 гривень.

 

Гурт провів аукціон, щоб зібрати кошти на лікування музиканта. Фото: instagram.com/jenia_galich/

"Я вдячний, що наші люди вкотре довели, що ми єдині і нас не зламати. Дякую за всі слова підтримки. Для нас це був дуже емоційний концерт", — коментує Женя Галич.

Гітару хотів придбати ще один хлопець, у якого частково немає пальців, запропонувавши менше суму.

 

Музикант Денис Мизюк. Фото: O.Torvald
Музикант Денис Мизюк. Фото: O.Torvald

"Люди навколо почали заливатися сльозами. Після концерту черга на вихід. Стою чекаю. Біля мене опиняється той самий хлопець, якому подарували гітару. Він каже другу, що не мав грошей на неї — лише 5000, — але знав, у кого зможе позичити 100 000. Для нього це дуже велика сума, але він щиро хотів допомогти з лікуванням гітаристу O.Torvald, і щоб ця гітара грала. Той момент, коли щирість наміру та бажання можуть подарувати тобі значно більше", — розповіла шанувальниця гурту.

Раніше колектив повідомив про те, що Денис Мизюк вже не є учасником O.Torvald.

"Це рішення далось важко, але ми прийняли його разом з Денисом. Він був і залишається важливою частиною O.Torvald, проте зараз має сфокусуватись на відновленні", — писали у повідомленні.

Раніше гурт O.Torvald презентував мініальбом з голосовими повідомленнями військових.

Нагадаємо, вперше за два роки рок-гурт O.Torvald випустив пісню та чуттєвий кліп на неї.

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