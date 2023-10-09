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Музыкант из O.Torvald получил тяжелое ранение на передовой

9 октября 2023 18:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Музикант з O.Torvald отримав важке поранення на передовій
Группа O.Torvald. Фото: instagram.com/jenia_galich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гитарист группы O.Torvald Денис Мизюк проходит серьезное лечение. Музыкант получил тяжелое ранение на фронте.

Об этом стало известно из Facebook девушки, которая была на концерте коллектива в Киеве.

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Аукцион в пользу музыканта

Группа провела аукцион, чтобы собрать средства на лечение Дениса Мизюка. Это произошло во время их концерта в Киеве. Музыканты выставили на продажу гитару раненого защитника. Ребятам удалось ее продать за 150 000 гривен.

 

Группа провела аукцион, чтобы собрать средства для лечения музыканта. Фото: instagram.com/jenia_galich/

"Я благодарен, что наши люди еще раз доказали, что мы едины и нас не сломать. Спасибо за все слова поддержки. Для нас это был очень эмоциональный концерт", — комментирует Женя Галич.

Гитару хотел приобрести еще один парень, у которого частично нет пальцев, предложив меньшее количество суммы.

 

Музыкант Денис Мизюк. Фото: O.Torvald
Музыкант Денис Мизюк. Фото: O.Torvald

"Люди вокруг начали заливаться слезами. После концерта очередь на выход. Стою жду. Возле меня оказывается тот самый парень, которому подарили гитару. Он говорит другу, что не имел денег на нее — всего 5000, — но знал, у кого сможет одолжить 100000. Для него это очень большая сумма, но он искренне хотел помочь с лечением гитаристу O.Torvald, и чтобы эта гитара играла. Тот момент, когда искренность намерения и желания могут подарить тебе гораздо больше", — рассказала поклонница группы.

Ранее коллектив сообщил о том, что Денис Мизюк уже не участник O.Torvald.

"Это решение далось тяжело, но мы приняли его вместе с Денисом. Он был и остается важной частью O.Torvald, однако сейчас должен сфокусироваться на восстановлении", — писали в сообщении.

Ранее группа O.Torvald представила миниальбом с голосовыми сообщениями военных.

Напомним, впервые за два года рок-группа O.Torvald выпустила песню и чувственный клип на нее.

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