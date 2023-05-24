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На 75-му році пішов з життя видатний український диригент Валерій Матюхін

24 травня 2023 21:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На 75-му році пішов з життя видатний український диригент Валерій Матюхін
Видатний український диригент Валерій Матюхін. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що на 75-му році пішов з життя видатний український диригент, піаніст, музично-громадський діяч, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, генеральний директор-художній керівник Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін.

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

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Помер народний артист Валерій Матюхін

Міністерство культури та інформаційної політики повідомили, що загинув видатний український диригент, народний артист України Валерій Матюхін.

Як зазначає Мінкульт мистецька громадськість знає Валерія Матюхіна як першого виконавця багатьох творів сучасних українських композиторів. За ініціативи піаніста було створено Національний ансамбль солістів "Київська камерата". Його вважають одним з найкращих мистецьких колективів, що популяризує українське музичне мистецтво як в Україні, так і за її межами.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям митця", — йдеться в повідомленні мінкультури.

Нагадаємо, що відомий французький кліпмейкер Валентин Петі загинув внаслідок авіакатастрофи приватного пасажирського літака у Швейцарії. Він не дожив до свого 33-річчя лише два дні.

Рівно 20 років тому, 24 травня 2003-го, в столиці Латвії, Ризі, співак Олександр Пономарьов вперше представив нашу країну на конкурсі "Євробачення". Це стало втіленням мрії багатьох наших артистів та шанувальників фестивалю. 

Сьогодні, 24 травня, переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко святкує 50-річчя. З цієї нагоди артистка прокоментувала свій вік та оголосила збір на потреби військових. 

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