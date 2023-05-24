На 75-му році пішов з життя видатний український диригент Валерій Матюхін

Видатний український диригент Валерій Матюхін. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Сьогодні, 24 травня, стало відомо, що на 75-му році пішов з життя видатний український диригент, піаніст, музично-громадський діяч, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, генеральний директор-художній керівник Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін.

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

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Міністерство культури та інформаційної політики повідомили, що загинув видатний український диригент, народний артист України Валерій Матюхін.

Як зазначає Мінкульт мистецька громадськість знає Валерія Матюхіна як першого виконавця багатьох творів сучасних українських композиторів. За ініціативи піаніста було створено Національний ансамбль солістів "Київська камерата". Його вважають одним з найкращих мистецьких колективів, що популяризує українське музичне мистецтво як в Україні, так і за її межами.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям митця", — йдеться в повідомленні мінкультури.

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