На 75-м году ушел из жизни выдающийся украинский дирижер Валерий Матюхин

Выдающийся украинский дирижер Валерий Матюхин. Фото: Министерство культуры и информационной политики

Сегодня, 24 мая, стало известно, что на 75 году ушел из жизни выдающийся украинский дирижер, пианист, музыкально-общественный деятель, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, генеральный директор-художественный руководитель Национального ансамбля солистов "Киевская" камерата" Валерий Матюхин.

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.

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Министерство культуры и информационной политики сообщили, что погиб выдающийся украинский дирижер, народный артист Украины Валерий Матюхин.

Как отмечает Минкульт, художественная общественность знает Валерия Матюхина как первого исполнителя многих произведений современных украинских композиторов. По инициативе пианиста был создан Национальный ансамбль солистов "Киевская камерата". Его считают одним из лучших художественных коллективов, популяризирующих украинское музыкальное искусство как в Украине, так и за ее пределами.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям художника", — говорится в сообщении минкультуры.

Напомним, что известный французский клипмейкер Валентин Пети погиб в результате авиакатастрофы частного пассажирского самолета в Швейцарии. Он не дожил до своего 33-летия всего два дня.

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