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Рівно 20 років тому Україна дебютувала на "Євробаченні": як це було

24 травня 2023 16:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Рівно 20 років тому Україна дебютувала на "Євробаченні": як це було
Україна на пісенному конкурсі "Євробачення-2003". Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Рівно 20 років тому, 24 травня 2003-го, в столиці Латвії, Ризі, співак Олександр Пономарьов вперше представив нашу країну на конкурсі "Євробачення". Це стало втіленням мрії багатьох наших артистів та шанувальників фестивалю. 

Новини.LIVE нагадає виступ Олександра та розповість, кому віддали свої бали українці. 

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Пісня від України

За словами Пономарьова, тоді поїздку всієї делегації на конкурс він оплачував самотужки. А це близько 40 осіб. Витратився Олександр і на пісню Hasta La Vista — її він придбав в ізраїльського композитора Цвіка Піка. Саме той написав композицію Diva, з якою ізраїльська співачка Dana International перемогла на конкурсі "Євробачення-1998".

2003-го на конкурсі ще не було півфіналів. За перемогу боролись представники з 26 країн. Олександр Пономарьов виступив під номером 16, між представниками Великої Британії та Греції. 

Хто проголосував за Україну

По завершенню голосування пісня Hasta La Vista отримала 30 балів від п’яти країн та посіла 14 місце. Найвищий бал Україні присудила сусідня Польща. Вісім балів Пономарьов отримав від Росії, п’ять від Латвії. Чотири й три бали віддали Ізраїль та Естонія відповідно. 

Кому віддала свої бали України

Найбільше, 12 балів, ми присудили дуету "Тату" з Росії. Наголосимо, що тоді не було розбивки по голосування глядачів та членів журі. 

10 балів — Бельгія 

8 балів — Польща

7 балів — Норвегія

6 балів — Румунія

5 балів — Швеція

4 бали — Ісландія

3 бали — Португалія

2 бали — Туреччина

1 бал — Ірландія

Перемогла в Ризі турецька співачка Сертаб Еренер з композицією Everyway That I Can. Друге місце посів бельгійський гурт Urban Trad. Бронза дісталась скандальній російській групі "Тату".

Нагадаємо, раніше ми писали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років. Також ми розповідали, що путіністи планують провести аналог "Євробачення" в замку Алли Пугачової під Москвою.

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