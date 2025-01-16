Леся Никитюк рассмешила фото, на котором ей 18 лет

На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото
Телеведущая Леся Никитюк не стесняется делиться с поклонниками даже неудачными своими фото. Так, звезда вспомнила забавный момент из своей юности.
Архивной фотографией знаменитость поделилась в Instagram.
Леся Никитюк рассмешила "жизненным" фото
37-летняя телеведущая вспомнила, как иногда приходилось общаться по телефону, при отсутствии стабильной связи. На архивной фотографии Леся сидит на ветке дерева с забавным выражением лица, приложив к уху мобильный.
"2005 год. Задолго до появления Starlink", — подписала кадр Никитюк.
В комментариях многие подписчики узнали на фото себя и вспомнили времена, когда дозвониться до собеседника было возможно только таким способом.
"Давайте признаемся, что у всех нас есть такие фотки".
"Ну все тут себя узнали".
"Эх, навеяло старые времена...
Также поклонники отметили, что за это время Леся изрядно изменилась. С годами 18-летняя яркая блондинка на фото стала настоящей красавицей.
Ранее Санта Димопулос очаровала редким фото со своей мамой-красавицей.
Также мы писали, что Вера Брежнева показала счастливые фото с отдыха в Карпатах.
Читайте Новини.LIVE!