Леся Никитюк рассмешила фото, на котором ей 18 лет

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк не стесняется делиться с поклонниками даже неудачными своими фото. Так, звезда вспомнила забавный момент из своей юности.

Архивной фотографией знаменитость поделилась в Instagram.

Читайте также:

Леся Никитюк рассмешила "жизненным" фото

37-летняя телеведущая вспомнила, как иногда приходилось общаться по телефону, при отсутствии стабильной связи. На архивной фотографии Леся сидит на ветке дерева с забавным выражением лица, приложив к уху мобильный.

"2005 год. Задолго до появления Starlink", — подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк в 18-летнем возрасте. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях многие подписчики узнали на фото себя и вспомнили времена, когда дозвониться до собеседника было возможно только таким способом.

"Давайте признаемся, что у всех нас есть такие фотки".

"Ну все тут себя узнали".

"Эх, навеяло старые времена...

Также поклонники отметили, что за это время Леся изрядно изменилась. С годами 18-летняя яркая блондинка на фото стала настоящей красавицей.

Ранее Санта Димопулос очаровала редким фото со своей мамой-красавицей.

Также мы писали, что Вера Брежнева показала счастливые фото с отдыха в Карпатах.