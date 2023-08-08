Розчулило до сліз: дружина Тімура Мірошниченка замилувала ніжною фотосесією синів
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, Інна, розповіла, як її старший син Марко, зустрів свого братика Марселя. Хлопчики мають різний характер, але обожнююь проводити час один з одним.
Про це Інна Мірошниченко розповіла в Instagram.
Братська любов
За словами дружини Тімура Мірошниченка, Марко дуже хотів братика. Але, коли батьки привели до дому нового члена родини, Марко знадобився час на адаптацію.
"В уяві Марко брат — це хлопчик, який грається з ним. Бажано не плаче, не забирає його речі, ну і в цілому ніяк не порушує його кордонів. Але з’явився Марсель.До іграшок байдужий. До ігор теж. До людей в цілому теж байдужий. Лише час від часу йому потрібна мама. Та сама, яка потрібна і Марко. Перші дні Маркусь був напружений. Тому я була поруч з ним. Аби показати, що Марсель не краде їхній час. Для Марселя і крихта уваги — це цілий всесвіт. А для Марко все, що менше ніж було, — це трагедія. Але він дуже швидко звик", — розповіла Інна Мірошниченко.
Жінка ділиться, що зараз брати нерозлийвода, а Марко навіть знає, як втішити молодшого.
"Каже, як любить, обіймає брата (він пручаєтся, але Марко це не бентежить). А днями з садочка написали, що коли запитали Маркуся, кому б він подарував кУльки радощів, він відповів "маленькому братику Марселю". Це розчулило мене до сліз! Коли Марсель плаче, Марко приносить йому свої улюблені іграшки", — говорить Інна Мірошниченко.
Жінка переконана, що її родина мала пройти цей шлях, аби стати ще щасливішою.
Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч з прийомним сином.
Раніше Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином.