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Розчулило до сліз: дружина Тімура Мірошниченка замилувала ніжною фотосесією синів

8 серпня 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розчулило до сліз: дружина Тімура Мірошниченка замилувала ніжною фотосесією синів
Дружина Тімура Мірошниченко, Інна з прийомним сином Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, Інна, розповіла, як її старший син Марко, зустрів свого братика Марселя. Хлопчики мають різний характер, але обожнююь проводити час один з одним.

Про це Інна Мірошниченко розповіла в Instagram.

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За словами дружини Тімура Мірошниченка, Марко дуже хотів братика. Але, коли батьки привели до дому нового члена родини, Марко знадобився час на адаптацію.

 

Син Тімура Мірошниченко Марко з братиком Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Син Тімура Мірошниченко Марко з братиком Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Син Тімура Мірошниченко Марко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Син Тімура Мірошниченко Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"В уяві Марко брат — це хлопчик, який грається з ним. Бажано не плаче, не забирає його речі, ну і в цілому ніяк не порушує його кордонів. Але з’явився Марсель.До іграшок байдужий. До ігор теж. До людей в цілому теж байдужий. Лише час від часу йому потрібна мама. Та сама, яка потрібна і Марко. Перші дні Маркусь був напружений. Тому я була поруч з ним. Аби показати, що Марсель не краде їхній час. Для Марселя і крихта уваги — це цілий всесвіт. А для Марко все, що менше ніж було, — це трагедія. Але він дуже швидко звик", — розповіла Інна Мірошниченко.

Жінка ділиться, що зараз брати нерозлийвода, а Марко навіть знає, як втішити молодшого.

"Каже, як любить, обіймає брата (він пручаєтся, але Марко це не бентежить). А днями з садочка написали, що коли запитали Маркуся, кому б він подарував кУльки радощів, він відповів "маленькому братику Марселю". Це розчулило мене до сліз! Коли Марсель плаче, Марко приносить йому свої улюблені іграшки", — говорить Інна Мірошниченко.

Жінка переконана, що її родина мала пройти цей шлях, аби стати ще щасливішою.

 

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч з прийомним сином.

Раніше Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином.

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