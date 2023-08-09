"На детях зарабатывают": Тимур Мирошниченко назвал сколько стоит усыновить ребенка

Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Известный шоумен Тимур Мирошниченко рассказал, что усыновить малыша в Украине непросто. К сожалению, само государство усложняет этот процесс, который к тому же коррумпирован.

Об этом шоумен Тимур Мирошниченко рассказал в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Шоумен Тимур Мирошниченко признается, чтобы усыновить ребенка им с женой пришлось бороться с бюрократической системой. Звездный статус здесь не всегда помогал, а иногда и усложнял затею.

"Государство не заинтересовано в усыновлении детей. Все что я смог понять, что по обороту бабла эта сфера не уступает наркоторговле, проституции, торговле оружием. На детях зарабатывают колоссальное бабло. За то, чтобы встать в очередь за здоровым и новорожденным ребенком — 50 тысяч евро. Нам не озвучивали, потому что понимали, что мы всем расскажем, но сотня людей написали Инне в Инстаграм, которые платили, но не могут публично говорить. Потому что они соучастники процесса", — делится шоумен.

Больше всего, признается ведущий, зарабатывают на детях, уже в соответствующих заведениях, интернатах и домах семейного типа. Когда семья или отдельное лицо берет на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки и получает за это компенсацию от государства.

"Жизнь одного ребенка в детском заведении обходится государству дорого, но по факту ребенок банан в жизни не видел. На одного ребенка "райдер" жизни — это колоссальные деньги, которые выделяет государство, а в реальности — ребенок яблоко по праздникам ест, а банан видит на картинке. На этой вертикали до ребенка доходят копейки из тысяч, выделяемых на его проживание. За каждое заболевание государство доплачивает. Соответственно выгодно набрасывать диагнозов ребенку, заведение получит больше денег. Все смотрят на диагноз, и не возьмут ребенка. Третья схема — детские дома семейного типа — 100 детей может жить в этом доме, а его не существует. И только, если проверка приедет, детей соберут. Фантомные дома семейного типа", — говорит Мирошниченко.

Супруги Мирошниченко только недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря изрядной настойчивости жены и их общему большому желанию. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, сразу поняли — это их сын Марсель.

Напомним, Инна Мирошниченко умилила историей о первой встрече с приемным сыном.

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