На фронте погиб сын друга Андрея Данилко — фото

Композитор, певец Андрей Данилко. Фото: Google

Полномасштабная война продолжает забирать жизни украинцев. Неутешительные новости для коллектива композитора, отца Верки Сердючки, Андрея Данилко пришли с фронта.

Об этом 50-летний артист сообщил в своих соцсетях.

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Андрей Данилко опубликовал черно-белую фотографию военнослужащего Эрика, защищавшего нашу страну от оккупантов и приближавшего победу.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память", — написал Данилко.

В своих соцсетях Артур Кульпович делал последнюю публикацию 2 октября. Он поздравил сына с днем рождения и опубликовал две фотографии защитника. В тот же день Артур оставил теплые слова с поздравлениями Андрею Данилко, отметившему юбилей.

В комментариях под публикацией Андрея поклонники коллектива выражают свои соболезнования и не верят в гибель Эрика. Подробности того, как молодой защитник нашей страны ушел из жизни, не уточняются.

Артур Кульпович — лауреат ряда музыкальных конкурсов, певец, музыкант и композитор. На слова и музыку артиста были созданы песни для таких звезд, как Анжелика Рудницкая, Виктор Павлик и другие. Что касается Эрика, то он почти не вел соцсети.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе. Также мы рассказывали, что менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2".