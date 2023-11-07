У сім'ї Лесі Нікітюк трапилося горе

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася сумною новиною. Зірка розповіла, що в її родині сталося горе, померла її бабуся.

Про це Леся розповіла у соціальних мережах.

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Померла бабуся Лесі, Марія. Ведуча поїхала до села, де жила бабуся, щоб провести її в останню путь.

"Померла наша бабуся Марія…Сьогодні з'їхалися до нашого рідного села всі родичі, діти, онуки, аби попрощатися з бабулею", — написала ведуча.

Телеведуча Леся Нікітюк втратила бабусю. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк втратила бабусю. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк втратила бабусю. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Бабуся пишалася онукою-телеведучою. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк втратила бабусю. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк втратила бабусю. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Нікітюк написала, що в неї більше не залишилося ані бабусь, ані дідусів.

"Плачу, згадую…Це вже не лишилося в мене ані бабусь, ані дідусів. Таке життя…Як кажуть старі люди: "Дай Бог ще нам дожити до 90 років і померти своєю смертю". У наш час це велика рідкість. Бабуся пережила Голодомор, пережила війну. Це все ще потріпало нерви. У кого бабусі і дідусі живі — дай їм Бог здоров'я. Не забувайте про них, телефонуйте їм, пишіть", — прокоментувала ведуча.

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